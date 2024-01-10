Filistin Büyükelçisi: İngiltere Balfour Deklarasyonu\'nun yol açtığı hasarı gidermeli

Filistin'in Dublin Büyükelçisi Jilan Wahba Abdalmajid, Londra hükümetinin, İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan İngiltere imzalı "Balfour Deklarasyonu"nun Filistin'de yol açığı "hasarı" gidermesi gerektiğini ifade etti.

Abdalmajid, İsrail'in Gazze'ye işgalinde İngiltere'nin rolüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını "acımasızlık" olarak niteleyen Abdalmajid, İngiltere'ye, "bu savaşı durdurmak için çaba sarf etmesi" çağrısında bulundu.

İngiltere'nin, "İsrail-Filistin meselesindeki tarihi rolünün sorumluluğunu üstlenmesi ve Balfour Deklarasyonu'nun yol açtığı hasarı düzeltmesi" gerektiğini belirten Abdalmajid, İsrail'in kurulmasına "önayak olan" İngiltere imzalı Balfour Deklarasyonu'na atıfta bulunarak "Bunu düzeltmenin yollarını düşünmeli ve Filistinlilerin haklarını desteklemelisiniz." diye konuştu.

Filistin topraklarının kendi toprakları olduğunu ve burada özgürlük haklarının bulunduğunu kaydeden Abdalmajid, "(İngiltere) 100'den fazla yıl önce yaptığını düzeltmeli ve kendi özgür Filistin devletine sahip olması için Filistinlileri desteklemeli." ifadelerini kullandı.

Abdalmajid, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, ülkede İsrail'in Gazze'yi işgalini protesto eden milyonlarca kişinin isteklerine "saygı duyması" çağrısında bulundu.

İngiltere halkının "sesinin" hükümette resmi makamlara getirilmesinin ve Filistinlilere destek vermenin önemini vurgulayan Abdalmajid, "Biz insanız ve dünyadaki diğer uluslardan daha az insan değiliz. Özgürlüğü hak ediyoruz ve özgürlük için mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

"ABD, İngiltere, AB ülkeleri, İsrail'in soykırımına izin veriyor"

Büyükelçi Abdalmajid, dünyadaki milyonlarca kişinin İsrail'in "barbarca savaşını" protesto etmek amacıyla sokaklara döküldüğüne işaret ederek "Sorun, hükümetlere geldiğimizde ortaya çıkıyor. Burada olay farklı." şeklinde konuştu.

Abdalmajid, bazı ulusların, İsrail'in yalnızca uluslararası hukuku değil, "Gazze'de insanlığın kendisini ihlal ettiğini" gördüğünü ifade etti.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin "tepkisizliğinin", uluslararası toplumun kendilerini bu derece hayal kırıklığına uğratması dolayısıyla Filistinlileri hayrete düşürdüğünü dile getiren Abdalmajid, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin meselesi hakkındaki her şeye karşı çıktığını belirterek, dünyanın "bu isimleri bildiğini" vurguladı.

Fransa, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin İsrail'in Gazze'ye karşı savaş açması konusunda "herhangi bir kısıtlama olmaksızın koşulsuz destek verdiğine" işaret eden Abdalmajid, ABD, İngiltere ve AB ülkelerinin, İsrail'e "uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeden bu soykırımı devam ettirmesi" konusunda izin verdiğini belirtti.

Abdalmajid, AB'deki İrlanda, Portekiz, Belçika ve Lüksemburg gibi bazı ülkelerin, İsrail saldırılarının öncesinde de Filistin konusunda güçlü tutumu olduğunu ifade ederek saldırılardan sonra aralarında "bazı küçük farklılıklar" olsa da İrlanda'nın başını çektiği acil ateşkes çağrısını desteklediklerini kaydetti.

Filistinlilerin ve İrlandalıların özgürlük mücadelesi arasında paralellik olduğuna işaret eden Abdalmajid, İrlanda'nın da Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı benzer bir "apartheid sistemine" maruz kaldığını söyledi.

Abdalmajid, İrlanda halkının da "800 yıldan fazla süredir İngiliz sömürgeciliğine katlandığını" dile getirerek, "Bu yüzden Filistinlilerin işgalden ve sömürgecilikten gerçekten nasıl acı çektiklerini çok iyi biliyorlar." diye konuştu.

"ABD, İsrail'in saldırılarına aktif katılıyor"

Abdalmajid, ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sadece destek vermediğini aynı zamanda aktif olarak katıldığını ifade etti.

Uluslararası toplumun Filistinlileri yüzüstü bıraktığını, bu savaşı durdurmak için hiçbir çaba göstermeden masum insanlara karşı bu zulümlere izin verdiğini kaydeden Abdalmajid, ABD'ye mesajında, dünyanın "Filistinlilerin tüm acılara rağmen kendi kaderlerini tayin etme hakları için güçlü durmaya devam edeceklerini" görmesini istediğini aktardı.

Abdalmajid, ABD'nin, Filistinlilerin zorla yerinden edilmeyi asla kabul etmeyeceğini ve Nekbe'nin tekrarlanmasına izin vermeyeceğini anlaması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze saldırılarını "Nekbe 2023" olarak nitelendiren Abdalmajid, "Burası bizim toprağımız. Özgür olma isteğimize saygı duyulmalıdır. Filistin devleti içinde özgür olma isteğimize saygı gösterilmelidir. Kendi kaderimizi tayin etme hakkına sahibiz ve özgür devlet olma hakkına sahibiz." ifadelerini kullandı.

Tarihi Filistin topraklarında işgale zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu

Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan İngiltere imzalı "Balfour Deklarasyonu", dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de siyonizmin ünlü hamisi Baron Walter Rothschild'e yazılmıştı.

Mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Filistinliler, deklarasyon sebebiyle İngiltere'den, Filistinlilerden özür dilemesi, Filistin devletini tanıması ve İsrail işgalini kınamasını isterken İngiltere, bu talepleri reddediyor.

İngiltere, 2012'deki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin oylamada da çekimser oy kullanmıştı.