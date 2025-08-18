Filistin'de Geçici Anayasa Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
Filistin'de Geçici Anayasa Komisyonu Kuruldu

18.08.2025 23:06
Mahmud Abbas, geçici anayasa hazırlamak için bir komisyon kurdu. Komisyon, geniş katılımla çalışacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "geçici anayasa" hazırlaması amacıyla bir komisyon kurulmasına ilişkin kararname yayımladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, "Filistin Ulusal Yönetimi'nden devlete geçiş için anayasa taslağı hazırlayacak komisyonun" oluşturulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Komisyonun, "bağımsızlık bildirgesi, uluslararası hukuk ilkeleri, Birleşmiş Milletler kararları ve insan hakları sözleşmeleriyle uyumlu bir geçici anayasa hazırlayacağı" ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu adımın "İsrail saldırılarının sona ermesi, işgal güçlerinin çekilmesi ve Filistin devletinin Gazze'de sorumluluğu devralmasının ardından yapılacak genel seçimler ile eylülde düzenlenecek uluslararası barış konferansına hazırlık kapsamında" atıldığı belirtildi.

Kararnameyle aynı zamanda, anayasa taslağının hazırlanmasında geniş toplumsal katılımın sağlanması amacıyla "teknik alt komisyonlar" ile halkın görüşlerini alacak "çevrim içi platform" kurulması da öngörüldü.

Anayasa Komisyonu Başkanlığına hukukçu Muhammed el- Hac Kasım'ın getirildiği belirtilirken, 17 kişiden oluşan komisyon üyeleri arasında siyasetçi ve hukukçuların yer aldığı kaydedildi.

Aralarında Fransa'nın da bulunduğu Avrupa'dan 15 ülke, 30 Temmuz'da yaptıkları ortak açıklamada, Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmuştu.

Buna göre eylül ayında BM Genel Kurulu marjında Filistin'e uluslararası tanınırlık sağlanmasına yönelik adımların atılması bekleniyor.

Kaynak: AA

22:10
21:14
