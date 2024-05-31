MÜSDAV ve TİHEK tarafından Filistin'deki insan hakları ihlalleri sergisi açıldı - Son Dakika
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MÜSDAV ve TİHEK tarafından Filistin'deki insan hakları ihlalleri sergisi açıldı

MÜSDAV ve TİHEK tarafından Filistin\'deki insan hakları ihlalleri sergisi açıldı

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen 'Filistin'de Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri' temalı fotoğraf sergisi, Ahmet Hamdi Akseki Camii Sergi Salonu'nda açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı sergide, Filistin halkının yaşadığı dram ve İsrail zulmüne dikkat çekildi. Erbaş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Filistin'in özgürlüğüne kavuştuğu, zulmün bittiği günlerin fotoğraflarını sergilemek istediklerini belirtti ve İsrail ile ticaretin sonlandırılması çağrısında bulundu.

31.05.2024 18:29
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Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından Filistin halkının yaşadığı insanlık dramı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Filistin'de Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Ahmet Hamdi Akseki Camii Sergi Salonu'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergiye, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

AA Fotoğraf Haberleri Müdür Yardımcısı Aykut Ünlüpınar'ın sunumunu yaptığı programda, sergi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıldı.

Açılışta konuşan Erbaş, dünyanın gözü önünde bir milletin soykırıma uğradığını belirtti.

İsrail ve destekçilerinin güçlerini birleştirerek Gazze'de soykırım uyguladığını ifade eden Erbaş, "Keşke burada katliama uğrayan çocukların görüntüleri değil de Filistin'in zafere ulaştığı, özgürlüğüne kavuştuğu, Gazze'de zulmün bittiği, insanların ve çocukların neşe, mutluluk içerisinde olduğu fotoğraflar olsaydı da onların sergisini yapmış olsaydık. Ama o da olacak inşallah." diye konuştu.

İsrail zulmünü anlatmaya devam edeceklerini belirten Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeri gelecek elimizle, yeri geldiğinde dilimizle, yeri geldiğinde işte böyle sergiler açarak dünyanın dikkatini Gazze'ye, Filistin'e çekmeye devam edeceğiz. Efendimizin talimatıdır bize, 'Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle düzeltiniz. Eliyle yapamayan diliyle, diliyle de yapamayanlar kalbiyle buğzetsin.' Bugün Müslümanlar olarak bu üç talimatı bizim yerine getirmemiz lazım. Biz buradan elimizle yapabildiklerimizi yapıyoruz. Yardımları gönderiyoruz, boykotlara devam ediyoruz."

Türkiye'nin İsrail ile ticareti sonlandırma kararı aldığını hatırlatan Erbaş, "Millet olarak biz buna uymalıyız. En ufak bir şey, bir market alışverişinde o duyarlılık bizde olmalı. Aldığımız mal, boykot malı mı, değil mi, zalimlere, işgalcilere destek olur mu, aldığımız zaman ona bakmalıyız. Ona dikkat etmeden alışveriş yapmamalıyız. Bu bizim müminlik, Müslümanlık vazifemiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi, 6 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Ahmet Hamdi Akseki, Ali Erbaş, Filistin, Türkiye, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSDAV ve TİHEK tarafından Filistin'deki insan hakları ihlalleri sergisi açıldı - Son Dakika

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