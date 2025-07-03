Filistin'den Avrupa'ya Tanıma Çağrısı

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, "iki devletli çözümü korumak için" Avrupa ülkelerine Filistin Devleti'ni tanımaları çağrısı yaptı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Şeyh, Danimarka'nın Filistin Temsilciliği Misyon Şefi Sigurd Halling, İsveç'in Filistin Büyükelçiliği Siyasi Bölüm Başkanı ??Rafiq Lassil Sundström ve Finlandiya'nın Filistin Büyükelçiliği Kalkınma İşbirliği Başkanı ??Eva Alarcon'dan oluşan Avrupalı heyeti Ramallah'ta kabul etti.

Görüşmede, Gazze'deki soykırım ve beraberinde getirdiği insani felaketi durdurmaya yönelik uluslararası çabaların yanı sıra İsrail askeri güçleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da artan saldırıları ele alındı.

Gazze'deki İsrail soykırımı ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da işledikleri suçları durdurmanın en önemli öncelik olduğunu vurgulayan Şeyh, uluslararası toplumu, Filistin halkına yönelik devam eden saldırılar karşısında sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh, Avrupa ülkelerine, iki devletli çözümü korumak adına Filistin Devleti'ni tanımaları çağrısını yineledi.

Şeyh, Gazze'de yaşanan felaketten etkilenenlere acil ve etkili yardım sağlanması ve sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardımların gecikmeden ulaştırılmasının kolaylaştırılması gerektiğini de vurguladı.

Birleşmiş Milletlere (BM) üye 193 ülkeden 149'u Filistin Devleti'ni tanıyor. Norveç, İrlanda ve İspanya, 22 Mayıs 2024'te yaptıkları açıklamada, 28 Mayıs 2024'ten itibaren Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdular.

AB üyeleri Bulgaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya, Macaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsveç'ten oluşan 8 ülke de Filistin Devleti'ni tanıdığını açıklamıştı.