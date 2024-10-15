Filistin'den BM'ye Acil Müdahale Çağrısı

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Filistin, İsrail'in "soykırımını" durdurmak, Filistin halkını korumak ve İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) acil müdahale çağrısını bir kez daha yineledi.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını yürüten İsviçre ve BM 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang'a mektup gönderdi.

Mansur, mektuplarında, "işgalci güç İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemeye devam ettiğini" belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 400 bin Filistinlinin hayatlarının tehlikede olduğunu ifade eden Mansur, "Hesap sorulmaması ve cezalandırılmaması İsrail'i bu suçlarda daha da ileri gitmeye teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

Son 10 günde 200'den fazla Filistinlinin "vahşice" öldürüldüğünü aktaran Mansur, bazı Filistinlilerin sokaklarda katledildiğini, bazılarının hastanelerde yanarak can verdiğini ve sivillerin sığınabileceği güvenli yerlerin tamamen yok edildiğini kaydetti.

Binyamin Netanyahu hükümetinin körüklediği çatışmaların bölgedeki tüm halkları tehdit ettiğinin belirtildiği mektupta, İsrail'in "soykırımını" durdurmak, Filistin halkını korumak ve İsrail'in Filistin ve Lübnan'da işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi ve cezalandırılması için BM'ye acil müdahale çağrısı yapıldı.