Filistin'den İsrail'e Uyarı

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Filistin, İsrail'in, ilhak hazırlığı kapsamında Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya soykırım ve tehcir politikalarını taşıma tehlikeleri konusunda uyardı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te, işgali sürdürme ve Yahudi yerleşim yerlerini genişletip daha fazla Yahudi yerleşimci çekme çağrılarını, ihlallerin derinleşmesini teşvik eden resmi İsrail açıklamalarını ve pozisyonlarını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf'un, bir milyon Yahudi'nin daha işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleştirilmesi yönündeki çağrısına işaret edilerek, Goldknopf'un mevcut durumda fırsatçılık yaparak Yahudi yerleşimini genişletmeye çalıştığı vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şiddet sarmalını iktidarda kalmak için sürdürmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, uluslararası toplum, İsrail'in çatışmayı tırmandırmasının ve çatışmanın ana alanını Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya taşıma girişimlerinin tehlikeleri konusunda uyarıldı.

Açıklamada, "Gazze'de esir takası anlaşmasının yapılması, soykırım ve tehcir savaşının durdurulması için yapılan tüm çabaları destekliyoruz. Uzun süredir devam eden korkunç işgale son vermek amacıyla Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği tavsiye kararını benimseyen Birleşmiş Milletler (BM) kararının uygulanması için uluslararası eylemde bulunulmasını ve BM Güvenlik Konseyi'nde gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 2024 yılında işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 971 ihlal gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

İsraillilerin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 51 ayrı noktada Filistinlilere ait toprakları gasbettiği, 2024 yılında Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli sayısının 770 bin 420'ye ulaştığı belirtilmişti.

İsrail'in, ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.