Filistin'den İsrail'e Uyarı

17.03.2026 19:19
Bakan Şahin, İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasını artırdığını ve uluslararası toplumu uyardı.

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, İsrail'in dünyanın bölgesel krizlerle meşgul olmasından faydalanarak işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim politikasını yoğunlaştırdığı konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Şahin, Filistin Devleti'ne akredite diplomatik temsilciler heyetine bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Şahin, İsrail yönetiminin, uluslararası toplumun bölgesel krizlerle meşgul olmasından faydalandığını ve yerleşim yerlerini genişleterek ve Filistin toprakları üzerinde kalıcı kontrol kurmayı amaçlayan yasal ve idari önlemler alarak ilhak sürecini hızlandırmaya çalıştığını söyledi.

Bakan Şahin, İsrail'in bu girişimlerinin iki devletli çözümü baltaladığını ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tehdit ettiğini vurguladı.

Şahin, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından Filistinlilere ve mallarına yönelik İsrail ordusunun doğrudan koruması altında düzenlenen günlük organize saldırıların, cinayet, fiziksel saldırı, ev ve araç yakma, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve kaynaklara el koymayı içerdiğine dikkati çekti.

Filistinli bakan, özellikle İran'a karşı savaşın başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'nın kapatılması ve ramazan ayı boyunca ibadet edenlerin ibadetlerini yerine getirmelerinin engellenmesi gibi kutsal mekanlara yönelik devam eden ihlallere dikkati çekerek, bunun "ibadet özgürlüğünün açık bir ihlali" olduğunu belirtti.

Bakan Şahin, uluslararası toplumu yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye ve "bu ihlalleri durdurmak ve Filistin halkını korumak için pratik adımlar atmaya" çağırdı.

Hükümet verilerine göre, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırısının başlamasından bu yana, İsraillilerin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasp-beden İsrailliler, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria'daki saldırılarını da artırdı.

Bu süreçte 1133 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 700 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

