Filistin'den Trump'a Tepki

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Filistin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Varsen Ağabekyan, tüm ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Gazze'yi devralma" ve Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme planını reddetmeye çağırdı.

Ağabekyan, Trump'ın "Gazze'yi devralma" ve Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesi yönündeki açıklamalarına ilişkin, Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'ye konuştu.

Filistinlilerin "70 yıldan beri mülteci" durumunda olduğunu belirten Ağabekyan, "Avustralya da dahil olmak üzere dünyadaki tüm ülkelerin, Filistinlilerin yerinden edilmesine ve haklarının reddedilmesine ilişkin ifadelere karşı olduklarını çok açık şekilde belirtmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Ağabekyan, "Uluslararası hukuktan yana olan ve bir dünya düzeni isteyen Avustralya ve diğer tüm ülkelerin dik durmasını ve bunun kabul edilemez olduğunu söylemesini istiyoruz. Uluslararası hukuka meydan okuyamazsınız." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yönelik "yaratıcı fikirlerin" memnuniyetle karşılandığını aktaran Ağabekyan, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini içeren fikrin ise hoş karşılanmayacağını belirtti.

Ağabekyan, Gazze'nin yeniden inşasının Filistinliler yerinden edilmeden de mümkün olduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamalarının "son derece tehlikeli" olduğuna işaret eden Ağabekyan, Filistinlilerin buna yönelik girişimlere karşı koyacağını vurgulayarak, "Atalarımızın topraklarındaki varlığımızı reddediyorlar." dedi.

Ağabekyan, "(Trump'ın açıklamaları) İsrail'e yaptıkları her şeye devam etmek ve ateşkesi ihlal etmek için yeşil ışık yakabilir çünkü ABD'den büyük bir destek alıyorlar." diye konuştu.

"Gazzeliler vatanlarından vazgeçmeyecek" mesajı

Bazı sivillerin savaştan yorgun düştüğünü ve yer değiştirmeyi düşünebileceğini belirten Ağabekyan, ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinlilerin fotoğraflarının aslında Gazze'ye bağlılıklarının kanıtı olduğuna işaret etti.

Ağabekyan, Filistinlilerin "kendi evleri olduğuna inandıkları yere" dönerken, süpürge, su ısıtıcısı, tencere gibi "sahip oldukları en ufak şeyleri" ellerinde tuttuklarına dikkati çekerek, "Vatanlarından vazgeçerler mi? Hayır." ifadesini kullandı.

Gazze'nin gelişmesini, yeniden inşa edilmesini ve dünya şehirlerinin bir parçası olmasını istediğini dile getiren Ağabekyan, "Ama içinde biz Filistinliler de olsun." dedi.

Ağabekyan, Trump'ın sunduğu seçeneklerin Filistinliler için kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Avustralya'yı Filistin devletini resmen tanımaya çağıran Ağabekyan, Avustralya'nın Filistin devletini tanımayı taahhüt ettiğini ancak henüz bunu yapmadığını belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Trump'ın Gazze Şeridi'ni devralmaya yönelik planları hakkında yorum yapmayı reddederek, Avustralya'nın iki devletli çözüme ilişkin tutumunun değişmediğini söylemişti.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.