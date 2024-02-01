Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Katar Emiri Al-Sani, Gazze\'de ateşkesi ele aldı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al-Sani, Gazze'de ateşkesi sağlama çabalarını ele aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, son 48 saat içinde Abbas ile Temim'in ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

İki liderin, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin son gelişmeler ile saldırıların durdurulması için uluslararası düzeyde sarf edilen çabaları ele alarak, İsrail işgaline son verilmesini ve uluslararası hukuka uygun bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak siyasi yöntemin devreye sokulmasını görüştüğü kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, salı günü de iki liderin telefonda ateşkes çabalarını görüştüklerini duyurmuştu.