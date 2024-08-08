Filistin Devlet Başkanlığı, İsrailli Bakanın açıklamalarını kınadı

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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin haklı olabileceğini ima eden" açıklamalarını kınadı ve bu açıklamanın "işgalci İsrailli liderlerin sorumlu tutulması gereken bir savaş suçu" olduğunu söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Ebu Rudeyne, İsrail Dışişleri Bakanlığının Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesi ve Smotrich'in açıklamaları için "Tüm bunlar işgalci devletin dünyaya meydan okuduğu provokatif eylemlerdir." ifadesini kullandı.

Ebu Rudeyne, "İsrail'i saldırganlığını durdurmaya zorlamak ve uluslararası meşruiyet ile uluslararası kararlara saygı duymasını sağlamak için dünyanın tüm ülkelerinden uluslararası müdahale gerekiyor." diye konuştu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, Smotrich'in Gazze'deki Filistinlilerin aç bırakılmasına ilişkin açıklamalarının "İşgalcileri desteklemekle, onları ceza ve hesap vermekten korumakla övünen ABD'nin desteğiyle çocuklar, kadınlar, yaşlılar da dahil olmak üzere sivil halka karşı kanlı katliamlar gerçekleştiren işgalci İsrail liderlerinin sorumlu tutulması gereken bir savaş bir suçu" olduğunu söyledi.

Ebu Rudeyne, " Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler ile İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşların İsrail'i topraklarımıza ve halkımıza karşı işlediği suçlardan dolayı art arda kınamaları, Japonya'da İsrailli büyükelçinin Nagazaki'ye atom bombası atılmasının yıl dönümüne davet edilmemesi, işgalci İsrail'in uluslararası sistemde dışlandığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in uluslararası alanda kınanmasının önemine işaret eden Ebu Rudeyne, "İki devletli çözümün korunması için işgalci İsrail devletini derhal saldırıları durdurmaya, uluslararası hukuka uymaya ve Filistin devletini tanımaya zorlamanın zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.

"ABD, işgalci İsrail'i, ahlaksızca, sorumsuzca, kuralsız ve kanunsuz bir şekilde yürüttüğü soykırım savaşını durdurmaya zorlamalı." ifadesini kullanan Ebu Rudeyne, bunun Washington yönetiminin sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

"Gazze Şeridi'ne insani yardımlar engellenmeli"

Smotrich, "Israel Hayom" adlı yayın kuruluşu tarafından 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, Gazze Şeridi'nde 2 milyon sivilin açlıktan ölmesi pahasına bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemenin "haklı ve ahlaki" olduğuna inandığını ima etmişti.

İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemesi nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ima eden Smotrich, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, haklı ve ahlaki olsa bile, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin vermez." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Smotrich, uluslararası toplumun bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemeye izin vermeyeceğini söyleyerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürebilmek için uluslararası meşruiyete ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol altına alması gerektiğini savunan aşırı sağcı Bakan, Gazze'nin tamamında kontrolü sağlamanın hedeflenmesi gerektiğini ifade etmişti.