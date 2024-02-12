Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü: İsrail\'in Güvenli Geçiş Açıklaması Aldatmaca

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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "siviller için güvenli geçiş" sağlanacağı yönündeki açıklamasının, Gazze dışına sürgünü mümkün kılmak için "dünyaya karşı kullandığı bir aldatmaca" olduğunu söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Ebu Rudeyne, "Amerikan yönetimi İsrail politikasının rehinesi olarak kalmamalı. Bölge artık bir yol ayrımında. Filistin halkına karşı açılan bu savaşın devam etmesi, savaşın bölgeye yayılmasına neden olacak." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin halkına karşı saldırıları ve katliamlarının hemen durdurulması gerektiğini vurgulayan Ebu Rudeyne, uluslararası toplum ile ABD'nin çok geç olmadan İsrail'i durdurmak için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

"İsrail Başbakanı'nın siviller için güvenli geçiş sağlanacağı yönündeki konuşması tamamen saçmalık ve dünyaya karşı bir aldatmaca. Çünkü artık Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer yok." diyen Ebu Rudeyne, Gazze halkının sürgün edilmesinin kabul edilemez olduğunu ve buna izin vermeyeceklerini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Amerikan ABC News'e yaptığı açıklamada, Refah kentine yönelik olası kara saldırısı öncesi kente sığınan yüz binlerce Filistinliye "güvenli geçiş" sağlanacağını savunmuştu.

Gazze'ye saldırı ve işgalinde bugüne kadar on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bir bölümünü güneyde Mısır sınırında yer alan Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum, İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye neden olacağı konusunda uyarıyor.