Filistin Dışişleri'nden İsrail'e Kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yardım dağıtım merkezi yakınında yiyecek bulma ümidiyle bekleyen Filistinlilere yönelik yaptığı katliamı kınadı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in Gazze'de yardım dağıtım merkezlerini hedef alan ve sonuncusu Refah'ın kuzeyinde İsrail ordusunun çok sayıda ölü ve yaralıya yol açan toplu katliamları kınandı.

İsrail'in sabah saatlerinde düzenlediği saldırıya işaret edilen açıklamada, "Bu suç, Gazze'de 2 milyondan fazla insanın bombalanması, aç ve susuz bırakılması, ilaç ve tedaviden mahrum edilmesi ve göçe zorlanması da dahil olmak üzere kasıtlı olarak öldürülmesi serisinin yeni bir bölümünü oluşturmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığının, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları durdurmak için diğer ülkeler ve uluslararası toplum ile birlikte hareket etmeyi sürdürdüğü belirtilirken, uluslararası toplumun Filistin halkını koruma ve kurtarmada başarısız olduğu kaydedildi.

İsrail'in soykırım, zorla yerinden etme ve toprak ilhakının derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ABD-İsrail güdümlü yardım merkezi yakınında yiyecek bulma ümidiyle bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu bugün 32 kişi hayatını kaybetti.