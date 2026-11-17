Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Takku beldesinde 8 Filistinliyi aracıyla ezen Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin yargılanmasını talep ederek saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu saldırı kınanarak, "işgal devleti İsrail hükümetinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin suçlarına sağladığı dokunulmazlığa son verilmesi" istendi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin, Takku beldesindeki ana caddede yer alan Hırbet ed-Deyr bölgesinde meydana gelen trafik kazası yakınında toplanan Filistinlilerin üzerine aracını sürdüğü, olayda çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişinin tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Saldırının, İsrail makamlarının saldırganlara sağladığı belirtilen koruma ve destek gölgesinde Filistinlilere yönelik artan "organize" saldırılar kapsamında gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, bu tür eylemlerin işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin varlığını, halkın güvenliğini ve can ile mal emniyetini hedef alan gasp politikalarının bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, saldırı ve sonuçlarından tamamen İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu ifade edilerek, ezme olayına karışan saldırganın yanı sıra Filistinlilere yönelik saldırılara katılan Filistin topraklarını gasbeden tüm İsraillilerin, azmettiricilerin ve onlara koruma sağlayanların hesap vermesi gerektiği bildirildi.

Bakanlık ayrıca uluslararası topluma hukuki sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulunarak, cezasızlığın önüne geçilmesi amacıyla saldırganların ve azmettiricilerin yargılanması ve İsrail makamlarının Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere sağladığı dokunulmazlığın sona erdirilmesi için etkin adımlar atılmasını talep etti.

Beytüllahim kentine bağlı Takku beldesinde dün Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin aracını üzerlerine sürmesi sonucu 8 Filistinli genç yaralanmıştı.

Yerel kaynakların AA muhabirine aktardığı bilgilere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli önce 3 genci ezmiş, ardından yaralılara yardım etmek için olay yerinde toplanan 5 genci daha aracıyla ezmişti.

Görüntülerde yaralı gençlerin yerde yattığı ve hastaneye nakledilmelerinden kısa süre önce bölgeye İsrail ordusuna bağlı bir birliğin geldiği yer almıştı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine karışan İsraillileri "terörist" olarak tanımlamış ve bu uygulamaların İsrail'in imajına büyük zarar verdiği uyarısında bulunmuştu.

Haziran ayında da 14 Birleşmiş Milletler (BM) raportörü, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail devletinin desteği ve göz yummasıyla hızla artan "toprak gasbeden İsraillilerin terörünün" Filistin toplulukları için varoluşsal bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında da artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, söz konusu saldırılarda bugüne kadar 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin 746 kişi yaralandı ve 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden 770 bin İsrailli bulunuyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da, yaklaşık 250 bini Doğu Kudüs'te olmak üzere Filistin topraklarını gasbeden 770 bin İsrailli, yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi ve kaçak yerleşim noktasında ikamet ediyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2016 yılında kabul ettiği 2334 sayılı karara göre, 1967'den bu yana işgal altında tutulan Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarındaki İsrail yerleşim faaliyetlerinin hiçbir hukuki geçerliliği bulunmuyor ve bu adımlar uluslararası hukukun açık ihlali sayılıyor.