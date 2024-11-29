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Filistin'e Destek Yürüyüşü Ankara'da

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Filistin'de İşgale Son Platformu, İsrail ile ticaretin durdurulması çağrısında bulundu.

29.11.2024 22:56
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(ANKARA)- Filistin'de İşgale Son Platformu Ankara'da, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Platform sözcüsü Türkiye'nin, İsrail ile ticarete devam ettiğini belirterek yetkililere, "İsrail ile ticareti kes, gemileri durdur" çağrısında bulundu.

Filistin'de İşgale Son Platformu, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla Ankara Kızılay'da Yüksel Caddesi'nden, Sakarya Caddesi'ne kadar Filistin'e destek yürüyüşü yaptı. "Nehirden Denize özgür Filistin" ve "Katil İsrail Ortadoğu'dan defol" sloganları atarak yürüyen grup Sakarya Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.

"İsrail ile 12 milyon dolar olan ihracat, Ekim 2024'te yüzde 672 artışla 95 milyon dolara çıktı"

Türkiye'nin, İsrail ile ticareti kesmesine ilişkin çağrıda bulunan Filistin'de İşgale Son Platformu sözcülerinden Sibel Korkmaz Sarı, "İsrail İstatistik Enstitüsü'nün resmi dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye'den 2024 Haziran ayında yaklaşık 60, 2024 Temmuz ayında ise yaklaşık 70 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi Ekim ayı ihracat verilerine göre; Türkiye ve İsrail arasında Ekim 2023'te 12 milyon dolar olan ihracat, Ekim 2024'te yüzde 672 artışla 95 milyon dolara çıktı. Yılın başından bu yana yapılan ihracat ise yüzde 542 artışla 102 milyon dolardan 661 milyon dolara ulaştı. 29 Kasım Filistin İşçileri ve Halkıyla dayanışma gününde tekrar haykırıyoruz. İsrail ile ticareti kes, gemileri durdur." dedi.

Sarı açıklamasıyı, "Emperyalizm yenilecek, direnen halklar kazanacak. Gemileri durdur, ticareti kes. Katil İsrail Ortadoğu'dan defol" sözleriyle tamamladı.

Filistin\'e Destek Yürüyüşü Ankara\'da
Kaynak: ANKA

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