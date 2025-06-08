Filistin'e Giremeyen Baba-Oğul Kurbanı Togo'da Kesti - Son Dakika
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Filistin'e Giremeyen Baba-Oğul Kurbanı Togo'da Kesti

Filistin\'e Giremeyen Baba-Oğul Kurbanı Togo\'da Kesti
08.06.2025 14:47
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Ayhan Yıldız ve oğlu, Filistin'de kurban kesemeyince bunu Togo'da gerçekleştirdi, 350 aileye et ulaştırdı.

Kurban Bayramı'nı Filistin'de geçirmek üzere Almanya'dan yola çıkan Ayhan Yıldız ile oğlu Yunus Emre Yıldız, İsrail'in 1,5 yıldan fazla süredir Gazze'ye saldırılarını sürdürmesi nedeniyle ülkeye giremeyince kendilerinin ve vekalet aldıkları kurbanlıkların kesimini Afrika ülkesi Togo'da gerçekleştirdi.

Aslen Adanalı olan ve uzun yıllardır Almanya'da hayatını sürdüren 51 yaşındaki Ayhan ile 30 yaşındaki oğlu Yunus Emre Yıldız, bayramı Filistin halkıyla yaşamak ve kurbanlarını orada kesmek için yola çıktı. Yakın çevresinin istekleri üzerine kurban hissesi bağışlarını da kabul eden baba-oğul, İsrail'in bölgedeki yoğun saldırıları nedeniyle ülkeye girmeyeceklerini öğrendi.

Daha önce 4 kez Filistin'e giderek bayramı burada yaşayan ve kurban ibadetini yerine getiren baba Ayhan Yıldız, çabalarına rağmen Filistin'e giriş yapamayınca rotalarını Togo'ya çevirdi. Sokode şehrinde emanet edilen kurban hisselerinin parasıyla 50 büyükbaş hayvan alan baba-oğul, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü binlerce çocuğun anısına kestikleri kurbanlıkların etlerini 350 aileye ulaştırdı.

"Kurbandan sonra Kahire'de Refah Sınır Kapısı'na yürüyüşümüz olacak"

Ayhan Yıldız, AA muhabirine önceki yıllarda Filistin'in farklı bölgelerine giderek, kurbanlık kestiğini ve bayram sevincini oradaki Müslümanlarla yaşadığını anlattı.

Bu yıl da oğlu Yunus Emre ile aynı niyetle yola çıktıklarını aktaran Yıldız, fakat bölgeye giremeyeceklerini anlayınca daha önce yardım için geldiği Togo'da kurbanlık kesmeye karar verdiklerini belirtti.

Yıldız, İsrail'in bölgedeki yoğun saldırılarından ötürü niyetlerini gerçekleştiremedikleri için Afrika'da zor durumda olan Müslümanlara ulaştıklarını dile getirerek, "Filistin niyetiyle kurbanlarımızı kestik. Filistin bayraklı kıyafetlerle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. En azından gönlümüzün, ruhumuzun orada olduğunu hissettirmek istiyoruz." dedi.

Gazzelilerin bu denli zulüm altındayken kendilerinin normal hayata dönmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"Aklımız, ruhumuz orada. Ayrıca biz Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak oradaki zulme karşı durmaya çok önem veriyoruz. Gittiğimiz her ortamda Filistin için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah buradaki kurbandan sonra Kahire'de Refah Sınır Kapısı'na yürüyüşümüz olacak. Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar Kahire'de buluşup Refah Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçeceğiz."

"Katkı sağlayabilmek benim için çok büyük mutluluk"

Yunus Emre Yıldız da babasının yıllardır Filistin ve çeşitli Müslüman ülkelerde yardım faaliyetlerinde bulunduğunu, bu yıl Filistin için çıkarken kendisinin de katılmaya karar verdiğini anlattı.

Babasının daha önce yaptıklarından gurur duyduğu için yola çıktığını söyleyen Yıldız, "Elhamdülillah bu sene bana da nasip oldu. Çok gurur verici bir duygu. Bu Müslüman ümmetimizin büyüklüğünü gösterebilen bir fırsat." diye konuştu.

Yıldız, Afrika'nın bir ucundan da Filistin için dualar edildiğine değinerek, "Bunu görmek, katkı sağlayabilmek benim için çok büyük mutluluk. Her ne kadar aklımız Filistin'de olsa da bayramı onlar bu durumdayken buruk geçirsek de manevi olarak onların yanında olmak bize buruk bir mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin'e Giremeyen Baba-Oğul Kurbanı Togo'da Kesti - Son Dakika

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