Filistin Enformasyon Bakanı ABD\'ye İsrail\'in saldırılarını durdurması için çağrıda bulundu

Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'ye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için İstanbul'a gelen Sözcü Ebu Rudeyne, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Ebu Rudeyne, "Gazze'de yaşananlar gerçekten bir soykırımdır. Amerikalılar tarafından desteklenen İsrailliler, Filistin halkını öldürüyor ve onları ülkelerinin dışına itmeye çalışıyor. İsrail'in politikaları, Filistin davasını ve halkını mahvediyor, onları ülkelerini terk etmeye zorluyor ama bu asla gerçekleşmeyecek." ifadesini kullandı.
İİT üyesi ülkeleri aynı dili konuşmaya davet eden Ebu Rudeyne, "ABD'nin, İsrail'e savaşı durdurmasını emretmesi gerektiğini" söyledi.
Ebu Rudeyne, tüm bu yaşananların sorumlusunun, ateşkes taleplerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reddedenler olduğuna işaret ederek, ABD'nin sürekli veto hakkını kullanarak savaşın durmasını engellediğini dile getirdi.
Amerikalılara ve Avrupalılara seslenen Filistinli Sözcü, "Filistin halkının yerinden edilmesi hiçbir sorunu çözmeyecek, sonu olmayan sürekli bir savaştan başka bir şey getirmeyecek." dedi.
Ebu Rudeyne, İsrail'e saldırılarını durdurmasını emretmesi için Arap ve İslam ülkelerinin, ABD'ye karşı tek ses olması gerektiğini, aksi takdirde soykırımın devam edeceğini vurguladı.
Saldırılara son verilmesi gerektiğinin altını çizen Ebu Rudeyne, Filistin devletinin Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğinin BMGK ve tüm dünya tarafından tanınması gerektiğini söyledi. Ebu Rudeyne, "Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Filistin halkının tek temsilcisi" olduğunu bildirdi.
"Türk halkı, Filistinlilerin sesidir"
Ebu Rudeyne, Türkiye'nin gelecekte de Filistin'i desteklemeyi sürdüreceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Türkiye, her zaman Filistin davasını desteklemiştir. Türk halkı, Filistinlilerin sesidir. Nereye giderlerse gitsinler Filistin ve Kudüs için çalışıyorlar, eminim devam edecekler. Şimdi onlara eskisinden daha fazla ihtiyacımız var. Türkiye'nin sesine ihtiyacımız var. Erdoğan'ın (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) sesine ihtiyacımız var. Kamuoyunun sesine ihtiyacımız var. Türkiye'nin bu saldırganlığa ve ABD'ye karşı bizimle birlikte sağlam bir şekilde durmasına ihtiyacımız var.
Dünya düzeni diye bir şey yok, Amerika var. Amerika'dan İsrail'e savaşı durdurmasını emretmesini istiyoruz. Amerika, Filistin halkına karşı onlarca kez veto hakkını kullandı. BM'ye üye bir devlet olmamızı engelliyorlar. Bizi birçok şeyden alıkoyuyorlar. Savaşı durdurmalılar. Hiçbir Filistinlinin teslim olmayacağını ve topraklarımızda kalacağımızı anlamalılar. İsrail ateşle oynuyor, Amerikalılar da bu savaşın tüm Orta Doğu'yu yakacağını anlamalı."
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