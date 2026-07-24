Filistin Futbolunda Zorlu Dönüş

İşgal altındaki Batı Şeria'nın merkezindeki El-Bire kentinde bulunan El-Bire Kültür Kulübü'nün sahasında yaklaşık 25 futbolcu, turuncu antrenman konileri arasında idman gerçekleştirirken, İsrail saldırıları ve baskınları sebebiyle yaklaşık üç yıllık aranın ardından resmi maçlara dönmeye hazırlanan oyuncuların antrenmanı Filistinli teknik ekip tarafından dikkatle takip ediliyor.

Filistinli futbolcular meşin yuvarlakla yaptıkları her pasta yaklaşık üç yıllık arada kaybettikleri maç temposunu yeniden yakalamaya çalışıyor. Oyuncular eylül ayının ilk haftası yeniden başlayacak Filistin futbol ligine hazır olmak için antrenmanlarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Antrenmanlar, Filistin Futbol Federasyonunun işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi ve diasporada futbol faaliyetlerinin eylül ayının ilk haftasında yeniden başlayacağını açıklamasının ardından hız kazandı.

Bu antrenmanlar, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlayan savaş ve İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarının ardından duran resmi futbol organizasyonlarının yeniden başlaması için yapılan ilk kapsamlı hazırlık niteliği taşıyor.

Ancak futbolcuların özlemle beklediği dönüş, ne yazık ki Filistin futbolunun eski günlerine kavuştuğu anlamına gelmiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki kulüpler İsrail'in kısıtlamaları ve mali krizle boğuşurken, Gazze Şeridi'ndeki kulüpler çok daha ağır bir yükün altında eziliyor.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda statlar ve spor tesisleri yerle bir olurken, çok sayıda futbolcu, antrenör ve kulüp yöneticisi de yaşamını yitirdi. Gazze ekipleri şimdi yalnızca sahalara dönmeye değil, takımlarını yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor.

Zorlukların gölgesinde futbola yeniden dönüş

El-Bire Kültür Kulübü Teknik Direktörü Ömer el-Bergusi, Ekim 2023'ten bu yana spor faaliyetlerinin durmasının futbolcular üzerinde derin izler bıraktığını belirterek, resmi turnuvaların yaklaşık üç yıldır tamamen durmuş olmasının oyuncuların seviyesinde büyük bir düşüşe yol açtığını söyledi.

Bergusi, AA muhabirine, İsrail'in askeri kontrol noktaları ve Batı Şeria'nın parçalı hale gelmesinin futbolcular ile takımların seyahatini zorlaştırdığını söyledi.

Resmi turnuvaların durmasının ise yeni kuşak futbolcuları doğrudan etkilediğini belirten Bergusi, gençlerin sportif gelişimleri açısından en kritik yılları kaybettiklerini ifade etti.

Bergusi, Filistin futbolunun savaş öncesindeki seviyesine yeniden ulaşmasının kolay olmayacağını düşünürken, bu düşüncelerini şöyle açıkladı:

"Faaliyetlerin durduğu dönemde 28 yaşında olan bir futbolcu, bugün resmi bir maça çıkamadan 31 yaşına geldi. Altyapı kategorilerindeki oyuncular ise sportif gelişimlerinin en değerli yıllarını geride bıraktı ve bu kaybı telafi etmek kolay görünmüyor."

Bergusi, Filistin Futbol Federasyonunun resmi faaliyetlerin eylül ayında yeniden başlaması öncesinde kentler bazında hazırlık turnuvaları düzenlediğini anlattı.

Bu organizasyonların, uygun koşulların oluşması halinde gelecek yıl spor sezonunun yeniden normal seyrine dönmesi için önemli bir başlangıç olmasını umduğunu dile getiren Bergusi, asıl sınavın bundan sonra başlayacağını söyledi.

Ekonomik ve lojistik zorlukların spor camiasını etkilemeyi sürdürdüğüne dikkati çeken Bergusi, bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için kulüpler ile Filistin Futbol Federasyonuna gerekli desteğin sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Mali kriz kulüplerin yükünü ağırlaştırıyor

Faaliyetlerin durmasının etkileri yalnızca saha içiyle sınırlı değil. Kulüpler, yıllardır resmi müsabakaların oynanmaması ve gelir kaynaklarının azalması nedeniyle giderek derinleşen bir mali krizle de mücadele ediyor.

El-Bire Kültür Kulübü Sportif Direktörü Muhammed Sedir, "Filistin Futbol Federasyonunun faaliyetleri yeniden başlatma kararı kulüplere yeniden umut verdi." yorumunu yaparken, ancak bunun büyük zorlukların yaşandığı bir döneme denk geldiğini söyledi.

Hazırlık maçlarının düzenlenme maliyetlerinin arttığını belirten Sedir, İsrail'in askeri kontrol noktalarının takımların deplasmanlara ulaşmasını da zorlaştırdığını ifade etti.

"Sportif faaliyetlerin durduğu dönemde birçok futbolcu geçimini sağlayabilmek için çalışmak zorunda kaldı." diye konuşan Sedir, teknik ekibin önceliğinin şimdi oyuncuları fiziksel olarak yeniden hazır hale getirmek olduğunu söyledi. Yeni futbolcu transferindeki güçlükler nedeniyle de ağırlıklı olarak kulübün altyapısından yetişen oyuncularla yola devam ettiklerini kaydetti.

Filistinli futbolcunun kariyer yolculuğu yarım kaldı

Filistin U17 Milli Takımı ve El-Bire Kültür Kulübü oyuncusu Basil Harbavi, "İsrail'in saldırıları yalnızca Filistinlilerin günlük yaşamını değil, sporu da derinden etkiledi." dedi.

Resmi turnuvaların durmasının, futbolcuların maç yapma ve kendilerini geliştirme imkanlarını da ortadan kaldırdığını belirten Harbavi, yıllardır resmi turnuvaların oynanmamasının rekabet ortamını yok ettiğini ifade etti.

Harbavi, yeni transferlerin gerçekleşmediğini, resmi organizasyonların düzenlenmediğini, futbolcuların ise formda kalabilmek için yalnızca sınırlı sayıdaki yerel turnuvalarla yetinmek zorunda kaldığını anlatarak, "Yurt dışında profesyonel futbol oynama hayalim de bu süreçten doğrudan etkilendi. Tecrübe kazanmam gereken yıllar spor faaliyetlerinin durduğu döneme denk geldi." diye konuştu.

Yakında başlaması muhtemel futbol organizasyonlarının Filistin futbolunu yeniden ayağa kaldıracağını umut ettiğini söyleyen Harbavi, gelecekte A Milli Takım formasını giymeyi ve yurt dışında profesyonel futbol oynamayı hedeflediğini ifade etti.

Antrenmanın son düdüğüne doğru futbolcular, teknik ekibin gözetiminde turuncu koniler arasında koşmayı sürdürüyor.

Her adım, yıllardır sessizliğe bürünen Filistin sahalarına hayat verecek ilk resmi maça biraz daha yaklaşmanın umudunu taşıyor.

Kademeli dönüş planı

Filistin Futbol Federasyonu, temmuz ayının başında yaptığı açıklamada, gerekli koşulların sağlanması halinde futbol antrenmanları ve maçlarının, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi ve diaspora dahil olmak üzere Filistin'in tüm bölgelerinde gelecek eylül ayının ilk haftasında yeniden başlatılmasının planlandığını duyurdu.

Filistin Futbol Federasyonu Sözcüsü Dima Yusuf da daha önce AA'ya yaptığı açıklamada, ilk aşamanın yalnızca faaliyetleri canlandırmaya yönelik olacağını, liglerde yükselme ve düşme sisteminin uygulanmayacağını, müsabakaların yeniden başlatılmasına ilişkin ayrıntılar ile takvimin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağını bildirdi.

Filistin sporunun son üç yılda ağır bedeller ödediğini belirten Yusuf, "Spor camiasından bini aşkın kişi şehit oldu, binlercesi yaralandı ya da kayboldu. Bunun yanı sıra spor tesislerinin büyük bölümü de yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Yusuf, kulüplere asgari düzeyde destek sağlanması ve gelecek yıl başlayacak profesyonel futbol ligi öncesinde saha ile spor tesislerinin yeniden kullanıma hazır hale getirilmesinin gerekliliğini dile getirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 8 Ekim 2023'te başlattı. Ateşkes anlaşması ise 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girdi. Filistinli kaynaklara göre saldırılarda 73 bin Filistinli hayatını kaybetti, 173 binden fazla kişi yaralandı.