Filistin Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı: Filistin'deki Gençler Temel Haklardan Yoksun

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Filistin Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Mujahed Slameh, "Ekim 2023'ten bu yana 10 binden fazla Filistinli genç hapse atıldı. Birçok genç öldürüldü. Toplam öldürülen sivillerin yüzde 40'ı gençler. Gazze Şeridi'ndeki altyapının yüzde 80'i yok edildi. Filistin'deki gençler temel haklardan yoksun." dedi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, 3. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında "Dijitalleşme ve Gençlik Politikasının Modern Araçları: Zorluklar ve Uygulamalar" konulu oturum düzenlendi.

Kazan City Hall binasında Tataristan Cumhuriyeti Reisi Yardımcısı Timur Suleymanov'un moderatörlüğünde yapılan oturumda, Tataristan Gençlik İşleri Bakanı Renat Sadıkov'ın yanı sıra Libya Gençlik Bakanı Fatallah ABD al-Latif Elzunni, Filistin Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Slameh ile Güney Afrika Kadın, Gençlik ve Engelliler Bakan Yardımcısı Steve Letsike yer aldı.

Tataristan Gençlik İşleri Bakanı Sadıkov, oturumda yaptığı konuşmada, dijitalleşme sürecinin gençler için imkanlar sağladığını ve bu nedenle söz konusu alanda gerekli adımlar attıklarını söyledi.

Gençlere yönelik çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Sadıkov, Tataristan'ın çeşitli kentlerinde 130'dan fazla gençlik merkezini yenilediklerini aktardı.

"10 bini aşkın Filistinli genç hapse atıldı"

Filistin Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Slameh de gençlerin gelişimine ve eğitimine önem verdiklerini anlatarak, "Gençlerin, devletin sorunların çözüm sürecinde yer alması yönünde çalışmalar yapıyoruz." dedi.

İsrail'in Filistin halkına karşı suç işlediğini belirten Slameh, "Ekim 2023'ten bu yana 10 binden fazla Filistinli genç hapse atıldı. Birçok genç öldürüldü. Toplam öldürülen sivillerin yüzde 40'ı gençler. Gazze Şeridi'ndeki altyapının yüzde 80'i yok edildi. Filistin'deki gençler temel haklardan yoksun." ifadelerini kullandı.

Slameh, bu zirvede Filistin'in yaşadığı sorunların dikkate alınacağı umudunu paylaştı.