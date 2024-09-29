Filistin Gündemiyle Hukuk ve Diplomasi Buluşması

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ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin "Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Buluşması" Filistin gündemiyle yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Hukuk Genç" projesinin ikinci yılında eğitim dönemine "Hukuk ve Diplomasi Buluşması" ile başlandı.

Programa alanında uzman konuklar ile İstanbul'daki bazı üniversitelerde hukuk ve uluslararası ilişkiler eğitimi alan öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, 28 milyon gencin bulunduğu Türkiye'de gençlere yönelik projelerin büyük anlam taşıdığını belirtti.

Bu tür organizasyonlarla sahadaki varlıklarının daha da güçleneceğini kaydeden Ceylan, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin 1948'de İsrail'in kurulduğu yıl yayınlandığı, bu çerçevede demokrasi ve insan hakları kavramlarının kutsallaştırıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Ceylan, Filistin ile Gazze'de yaşananların bu sistemin işlemediğini gösterdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizler onların dayattığı sistemin savunucuları değil de yeni bir sistemin kurucuları ortaya çıksın istiyoruz. Gazze'de yaşananlar için birileri çıkıp 'Biz insanlarla savaşmıyoruz.' diyor. Bu kavramları en sık tekrar edenler bir süre sonra insan ırkını tehdit eden canlılara dönüşüyor. Onların ortaya koyduğu kavramlarla dünyayı kavramaya çalışmak, o sistemin şövalyesine dönüşmek demek. Biz bu kavramların nasıl yok edildiğini, nasıl ülkelerin, milletlerin tepesinde kılıç gibi kullanıldığını anlatmak, alternatif sistem kuracak yeni bir kadronun yetiştirilmesi için bu çalışmaları yürütüyoruz."

Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Buluşması

Orta Doğu araştırmacısı Muttalip Tütüncü'nün "Uluslararası Hukukun Doğası" başlıklı konuşmasıyla başlayan oturumlar, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan'ın "ICYF ve Türkiye'nin İslam Ülkeleriyle İlişkisi" sunumuyla sürdü.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Acer'in "Uluslararası Hukukta Güncel Meseleler" sunumuyla buluşmada ilk gün sona erdi.

Buluşmanın ikinci gününde ise İbn Haldun Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Oğuz Tuna "Uluslararası Organizasyonlar" üzerine konuştu.

Büyükelçi Prof. Dr. Ahmet Kavas'ın "Diplomat Olmak" başlıklı konuşması ile Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil'in "Hukukçu Perspektifinden Diplomasi" üzerine sunumuyla buluşma sona erdi.