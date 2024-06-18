Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri: ABD'nin arabulucu gibi davranması büyük bir hile - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri: ABD'nin arabulucu gibi davranması büyük bir hile

Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bessam Salihi, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların ortağı konumundaki ABD'nin arabulucu gibi davranmasının büyük bir hile olduğunu söyledi. Salihi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım savaşını durdurmak için mücadele ettiklerini belirtti. Ayrıca İsrail'in Batı Şeria'da da şiddetli bir savaş sürdürdüğünü ve bu savaşın Gazze'de olanlardan daha az tehlikeli olmadığını ifade etti. Salihi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes için açıkladığı taslağın Filistinli taraflarca ele alındığını ancak Washington'un dürüst bir arabulucu olmadığını söyledi. Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri, önceliğin İsrail'in saldırılarının durdurulması olduğunu ve esir takası gibi çözümlerin mümkün olabileceğini belirtti. Salihi ayrıca, Filistin davasının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ve Filistinli grupların ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

18.06.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bessam Salihi, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların ortağı konumundaki ABD'nin arabulucu gibi davranmasının büyük bir hile olduğunu söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) şemsiyesi altında yer alan Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FKÖ ile Filistinli grupların İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım savaşını durdurmak için mücadele ettiğini ifade etti.

Salihi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki çılgın savaşın yanı sıra Batı Şeria'da da bir şiddetli savaş sürdürdüğüne dikkati çekerek, Batı Şeria'daki savaşın Gazze'de olup bitenlerden daha az tehlikeli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'da kentlere baskın düzenlediğini, saldırılar gerçekleştirdiğini ve kontrol noktaları kurduğunu belirten Salihi, şunları söyledi:

"Bugün Batı Şeria'da baskınlar, saldırılar ve kontrol noktaları kurulurken, işgal devleti (İsrail) altyapıyı yok etmeye ve günlük tutuklamalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Filistin topraklarında bir savaş yürütülüyor, bunun da tek bir çözümü var o da işgale son vermektir."

Salihi, İsrail'in Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ni tamamen birbirinden koparmak üzere bir proje yürüttüğüne işaret ederek, "Batı Şeria'da yaşanan saldırı, İsrail projesinin Batı Şeria'ya odaklandığını ve 23'ten fazla Bedevi topluluğunu ilhak ve yerinden etme politikalarının devamının yanı sıra Batı Şeria'yı Gazze'den ayırmayı hedeflediğini teyit ediyor." dedi.

"Washington dürüst bir arabulucu değil"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes için açıkladığı taslağın Filistinli taraflarca ele alındığını vurgulayan Salihi, "Ateşkes ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi taslağın esası olmalı. Savaşı durdurmaya yönelik her türlü çaba önemlidir, ancak Washington dürüst bir arabulucu değil, daha ziyade bu savaşta bir taraftır." ifadelerini kullandı.

Salihi, önceliğin İsrail'in saldırılarının durdurulması olması gerektiğine işaret ederek, ancak bu bağlamda bir esir takasının olabileceğini belirtti.

ABD ile İsrail'in esirler meselesini ana odak haline getirmeye çalıştığını ve bunun doğru olmadığınının altını çizen Salihi, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki saldırıların ortağı konumunda bulunduğunu ancak arabulucu gibi davranmasının büyük bir hile olduğunu kaydetti.

"FKÖ, Gazze'de bir yerel yönetimi reddediyor"

Salihi, savaş sonrasına ilişkin ise FKÖ'nün aşiretlerden bir yerel yönetimin kurulması ihtimalini reddettiğini ifade ederek, "FKÖ, Gazze Şeridi'nde herhangi bir yerel yönetimi (aşiretler) reddediyor. Asıl endişe de Oslo Anlaşması öncesi formül gibi sözde bir geçiş aşamasının yaşanacağı yönündedir." değerlendirmesinde bulundu.

Herhangi bir yerel yönetimin Gazze Şeridi'nin Batı Şeria'dan tamamen koparılması hedefine hizmet edeceğini ve Filistin davasını bir bütününü parçalayacağını söyleyen Salihi, bu çerçevede Filistinli grupların ortak hareket etmesi ve işgalin sonlandırılmasını ana hedef olarak belirlemeleri gerektiğini kaydetti.

İstiklal savaşı ve işgalin sonlandırılması

Salihi, "Aksa Tufanı" savaşının bir halkın ulusal bağımsızlık savaşına dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, "Sorun artık ateşkes ve Gazze'nin yeniden inşası değil -her ne kadar önemli olsa da- sorun halkın bağımsızlığı ve işgalin sona ermesidir." diye konuştu.

Filistin davasının Filistinlilerin ortaya koyduğu büyük fedakarlıkların gölgesinde değerlendirilmesinin önemine dikkati çeken Salihi, şöyle devam etti: "Müzakere edilmesi gereken şey, uluslararası bir konferansta, işgalin sona erdirilmesi, Filistin devletin tanınması ve mülteci sorununun çözümüne yönelik bir formüle ulaşılması için bir takvimdir."

Salihi, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki savaş sonrasına ilişkin projesinin bertaraf edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Mesele bağımsızlıktır, çünkü işgali sona erdirmek için mevcut durumu geliştirmek gerekiyor. İşler 7 Ekim öncesi gibi değil." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının bağımsızlık mücadelesi verdiğini ve işgali sonlandırma hedefinde ilerlediğini belirten Salihi, FKÖ'nün Hamas ile bir an önce sorunlarını çözmesi gerektiğini vurguladı.

Salihi, "Filistin yönetimi de artık siyasi çerçeve olmaktan çıkıp, yönetim devlete dönüştürülmeli, İsrail'in yüklediği tüm yükümlülüklerinden kurtulmalı ve meseleyi bu doğrultuda başka bir alana taşımalıdır." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 548 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Washington, Joe Biden, Filistin, İsrail, Gazze, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri: ABD'nin arabulucu gibi davranması büyük bir hile - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:48 Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak
11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
11:04 Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı
10:07 Salda Gölü tehlike altında mı Valilik “yeni yol“ iddiasını yalanladı Salda Gölü tehlike altında mı? Valilik "yeni yol" iddiasını yalanladı
00:19 Batı Kudüs’teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler Sert müdahale anbean görüntülendi Batı Kudüs'teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler! Sert müdahale anbean görüntülendi
12:13 Adalar’da “Azmanbüs“ eylemi hız kesmiyor İmamoğlu’na “İnadından vazgeç“ çağrısı yaptılar Adalar'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar
11:44 Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga! Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor
11:16 Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
10:57 Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
10:55 İzmir’de infial yaratan görüntü Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti
10:31 Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik
09:56 Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi
09:13 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan “Kaçak hacılar Suudi Arabistan’a ihbar edildi’ iddiasına yalanlama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 13:26:53. #1.12#
SON DAKİKA: Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri: ABD'nin arabulucu gibi davranması büyük bir hile - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement