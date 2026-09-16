Filistin, Harem-i İbrahim Camisi'ne kapatma kararını kınadı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail'in Yahudi bayramlarını bahane ederek El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ni bugünden itibaren perşembe akşamına kadar ibadete kapattığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, "İsrail işgal güçlerinin Yahudi bayramları bahanesiyle Harem-i İbrahim Camisi'ni çarşamba ve perşembe günleri ibadete kapatma kararını kınadı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Mutez Ebu Suneyne, kapatma kararının devam eden tırmanışın ve Harem-i İbrahim'in kalan kısımlarını ele geçirme çabasının bir parçası olduğunu aktardı.

Ebu Suneyne, caminin tüm koridorları ve avlularıyla tamamen Müslümanlara ait bir mekan olduğunu vurgulayarak, bu uygulamaları uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan ibadet özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı şeklinde niteledi.

Bakanlık, sistematik şekilde gerçekleştirilen bu ihlalleri durdurmak, Harem-i İbrahim Camisi'ni korumak ve Müslüman cemaatin ibadet mekanına erişim özgürlüğünü muhafaza altına almak için uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına acil müdahale çağrısında bulundu.

El Halil ve Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik atılan adımlar

İsrail, 1994 yılında bir Yahudi yerleşimcinin gerçekleştirdiği ve 29 Filistinli Müslüman'ın hayatını kaybettiği katliamın ardından Harem-i İbrahim Camisi'ni yüzde 63'ü Yahudilere, yüzde 37'si Müslümanlara ait olacak şekilde fiilen bölmüştü.

1997 tarihli El Halil Protokolü uyarınca Harem-i İbrahim Camisi'nin teknik ve hizmet alanlarındaki yönetimi El Halil Belediyesi, Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ile El Halil İmar Komitesi tarafından yürütülüyordu.

Ancak İsrail ordusuna bağlı Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi, Ocak 2026'da Harem-i İbrahim Camisi'ne ilişkin planlama yetkilerini El Halil Belediyesinden almıştı.

Bu kararın, belediyenin, cami avlusunun üstünün kapatılmasına yönelik İsrail taleplerini reddetmesinin ardından "inşaat ruhsatı sürecini kolaylaştırma" gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de 16 Haziran 2026'ta El Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin "El Halil Anlaşması'nı" feshettiklerini duyurmuştu.

Kentin ilhakına ilişkin attıkları adımın "tarihi bir düzeltme" olduğunu savunan Smotrich, konuşmasında, "Oslo Anlaşmaları'nın en saçma protokollerinden biri yıllardır yürürlükteydi.

Bu protokol uyarınca Yahudi topluluğuna ve kutsal mekanlara ilişkin yetkiler El Halil Belediyesine bağlıydı. Dün buna bir son verdik." demişti.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması, kenti "H1" ve "H2" olmak üzere iki bölgeye ayırmıştı.

Buna göre H1 bölgesinde güvenlik ve idare Filistin yönetimine verilirken, H2 bölgesinde yaklaşık 500 İsrailli ve 30 binden fazla Filistinli yaşamasına rağmen güvenlik İsrail ordusunun sorumluluğuna bırakılmıştı.