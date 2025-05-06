Filistin Hükümeti Cenin'de Toplandı - Son Dakika
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Filistin Hükümeti Cenin'de Toplandı

Filistin hükümeti, İsrail'in saldırılarına tepki olarak Cenin'de kabine toplantısı gerçekleştirdi.

06.05.2025 00:05
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Filistin hükümeti, İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin ve Tulkerim mülteci kamplarına yönelik uygulamalarına tepki olarak haftalık kabine toplantısını her zaman yapılan Ramallah kenti yerine Cenin kentindeki binasında gerçekleştirdi.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa kabine topantısında yaptığı konuşmada, "Bakanlar Kurulunun Cenin vilayetinde toplanması, halkımıza yönelik adaletsiz İsrail uygulamalarını kesin bir şekilde reddettiğimizi gösteren güçlü bir mesajdır." dedi.

Mustafa "Burada bulunmamız, Filistin halkı için tam adalet sağlanana kadar kampların Nekbe'nin (Büyük Felaket) tanığı olarak kalmaya devam edeceğinin canlı bir teyididir. Cenin ve Tulkerim'in karşı karşıya olduğu durum, halkımızın son bir buçuk yıldır Gazze Şeridi'nde maruz kaldığı acıların ve sıkıntıların bir benzerini yeniden sahaya taşıma girişimidir." diye konuştu.

Hükümetinin yeniden imar planlarını hazırlama ve uygulama sürecini kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Mustafa, bu süreçte, kardeş ve dost ülkeler ile uluslararası ortaklarla iş birliği içinde tüm imkanların seferber edileceğini ve gerekli mali desteğin ortak bir çabayla sağlanacağını vurguladı.

Mustafa, "Bugün, yerinden edilen halkımızın onurlu bir şekilde barınmasını sağlamak için çok yönlü kapsamlı bir plan doğrultusunda hareket ediyoruz. Hastalar ve özel durumu olan aileler için kiralık konutlar temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin Başbakanı, Cenin ve Tulkerim'de evlerini kaybeden aileler için geçici konutlar inşa edileceğini, kısmen hasar gören evlerin onarımı için maddi kaynak ayrılacağını ve yerinden edilenlere iş imkanı sağlanacağını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 960'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Hükümeti Cenin'de Toplandı - Son Dakika

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