Filistin İçin 1000 Genç, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Heniyye Suikastını Protesto Etti - Son Dakika
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Filistin İçin 1000 Genç, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Heniyye Suikastını Protesto Etti

Filistin İçin 1000 Genç üyesi grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Beşiktaş Levent'teki başkonsolosluk binası önünde toplanan grup, İsrail aleyhine slogan attı. Grup adına açıklama yapan Deniz Mahir Akan, Filistin topraklarının bir evladını, Filistin mücadelesinin bir önderini şehit verdiğini belirtti ve Filistin halkını tebrik etti. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

31.07.2024 23:12
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"Filistin İçin 1000 Genç" üyesi grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Beşiktaş Levent'teki başkonsolosluk binası önünde ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle toplanan gruptakiler, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Deniz Mahir Akan, bugün Filistin topraklarının bir evladını, Filistin mücadelesinin bir önderini şehit verdiğini söyledi.

İsrail'in, direnişin liderlerinden İsmail Heniyye'yi korkakça bir suikastla hedef aldığını belirten Akan, bugün buraya Filistin şehitleri nedeniyle duydukları öfkeyi, tuttukları yası, en çok da onların yolunda yılmadan direnme azimlerini göstermeye geldiklerini ifade etti.

Akan, her zamankinden daha kararlı ve güçlü olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Heniyye, çocuklarını ve torunlarını şehit verdiği zaman kendisine yöneltilen taziyeleri tebrik olarak aldığını söylemişti. Biz de bugün Filistin halkına başsağlığı dilemeden önce onları tebrik ediyoruz. Tebrik ederiz Filistin, bugün bir evladını direniş yolunda feda ettin. Tebrik ederiz Gazze'nin onurlu direnişçileri, on binlerce şehit verdiniz fakat direnmekten vazgeçmediniz. Tebrik ederiz Batı Şeria, ne olursa olsun Gazze'yi ve direnişi bırakmadın."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin İçin 1000 Genç, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Heniyye Suikastını Protesto Etti - Son Dakika

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