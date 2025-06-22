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Filistin İçin Şiir Buluşması

Filistin İçin Şiir Buluşması
22.06.2025 23:13
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Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte, şiirin etik ve politik rolü tartışıldı.

"Susmayanlar: Filistin İçin Şiirler" başlıklı uluslararası şiir programı Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, şair, akademisyen ve araştırmacıların bir araya geldiği buluşmada, insanlık onurunun şiir yoluyla müdafaa edilmesinin imkanları tartışıldı.

Fabrik Kitap ve Ruhsatsız Dergi'nin ortak girişimiyle hazırlanan etkinlikte, konuşmalar, şiir okumaları, çok dilli katkılar ve edebiyat temelli tartışmalarla sınırlar ötesi vicdan dili olarak şiir ele alındı.

Şair ve yayıncı Kadir Tepe ile şair ve editör Zülal Sema'nın yönettiği program, şiirin evrensel vicdanla kurduğu derin bağı görünür kılarak, Filistin'e yönelen sistematik şiddeti yalnızca edebi değil, aynı zamanda etik, tarihsel ve politik bir düzlemde tartışmaya açtı.

"Şiir sadece duygunun değil, direncin de dilidir"

Şair, akademisyen ve insan hakları savunucusu Hasan Bozdaş, açılış konuşmasında şiirin bir sanat formunun ötesinde etik ve felsefi duruş olduğuna dikkati çekerek, "Şiir sadece duygunun değil, direncin de dilidir." dedi.

Bozdaş, konuşmasında Hannah Arendt'in "kötülüğün sıradanlığı" kavramına atıf yaparak, şiirin bu sıradanlaşmış şiddete karşı bireysel ve kolektif hafızayı canlı tutan ahlaki bir araç olduğunu belirterek, "Şair yalnızca yazmaz, tanık olur. Şiirin politik olması bir tercih değil bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Etkinliğin "Uluslararası Tanıklıklar: Şiir, Medya ve Felsefenin Kesişiminde Filistin" başlıklı Zülal Sema'nın yönettiği ilk oturumuna Toronto Üniversitesi Eğitim Felsefesi Profesörü John P. Portelli, video konferans ile Kanada'dan katıldı.

Filistin meselesinin bir "pedagojik yıkım alanı" olduğunu dile getiren Portelli, eğitimin şiirle başladığını, şiirin susturulduğu yerde öğrenmenin de biteceğini kaydetti.

Meselenin yalnızca bir çatışma değil, bir hafıza silme girişimi olduğunu vurgulayan Portelli, "Filistin'de çocuklar kitaplardan değil, bombalardan öğreniyor." ifadesini kullandı.

Paul Salvatori de şiirin sessizliğe karşı kolektif etik itiraz biçimi olduğunu, Filistin konusunda uluslararası medyanın sistemli suskunluğuna karşı şiirin ahlaki bir yük taşıdığını belirterek, "Gazetecilik sustuğunda, şiir konuşur." dedi.

Prof. Dr. İbrahim Hakan Karataş ise konuşmasında şiirin politik ve tarihsel direniş formunu, Mahmud Derviş ve Nazım Hikmet örnekleriyle ele aldı.

Karataş, şiirin yalnızca ulus devletleri değil, zamanın kendisini de aşabildiğini çünkü şiirin sözün devlete direndiği tek meşru alan olduğunu, şiirin "devletsiz adaletin dili" olduğunu söyledi.

"Sayısal veriler acıyı ölçemez. Şiir, sessizliği kırar"

Etkinliğin Kadir Tepe'nin yönettiği "Şiirin Tanıklığı ve Direnci" başlıklı ikinci oturumunda şiirin etik sorumluluk alanı olarak örgütlenmesi tartışmaya açıldı.

M. Hüseyin Özer, şiirin direniş biçimi olarak taşıdığı hafızayı Kudüs üzerinden değerlendirdiği konuşmasında, Kudüs'ün zamanın kesintiye uğradığı bir nokta olduğunu, şiirin bu kesintiye müdahale ettiğini, tarihin ve insanlığın yeniden inşasını mümkün kıldığını belirtti.

Rıdvan Ardıç, şiirin algoritmalara direnen bir bilinç formu sunduğunu vurgulayarak, "Sayısal veriler acıyı ölçemez. Şiir, sessizliği kırar," değerlendirmesini yaptı.

Zeynep Karaca, kadın şairlerin Filistin konusundaki duyarlılığını ele aldığı konuşmasında şiirin kadın dilinde yalnızca bir anlatı değil aynı zamanda bir adalet çağrısı olduğunu ifade etti.

Video kaydıyla etkinliğe katılan Eray Sarıçam ise şiirin dijital ortamda evrenselleşmesine ve sınır tanımayan niteliğine değinerek, "Mesafe, şiir için bir engel değil yankının zeminidir." şeklinde konuştu.

Etkinliğin şiir okumaları bölümünde, şairler "Susmayanlar: Filistin İçin Şiirler???????" antolojisinde yer alan şiirlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğin kapanış konuşmasında Kadir Tepe, bu programın sanat etkinliğinden ziyade etik sorumluluk beyanı olduğunu belirterek, "Filistin bizim için bir coğrafya değil direnişin diliyle kurulan ortak bir bilinçtir." diye konuştu.

Şair ve yayın yönetmeni M. Burak Çelik, etkinliğin sonunda programa katkı sunan herkese teşekkürlerini ileterek, etkinliğe katılan şairlere hediye takdim etti.

Etkinlik, katılımcı, izleyici ve tüm davetlilerin yer aldığı toplu bir hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: AA

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