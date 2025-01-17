Filistin İçin Zafer Konvoyu Düzenlendi

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Başkentte bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Filistin için "Zafer Konvoyu" düzenlendi.

Araçlarıyla Turgut Özal Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar, konvoy halinde Mevlana Bulvarı, Eskişehir Yolu, İsmet İnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı'nı izleyerek Opera'daki Melike Hatun Camisi'ne ulaştı.

Güzergah boyunca Filistin bayrakları açan ve meşaleler yakan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Melike Hatun Camisi'nin önünde sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Ankara Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Ali Dalaz, Gazze'de ateşkes olsa da olmasa da İsrail'in mutlak yenildiğini söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik 467 gün süren saldırılarını sokaklarda ve meydanlarda protesto ederek oradakilere destek verdiklerini belirten Dalaz, şöyle konuştu:

"Bu mücadele nihayete erene kadar da meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Amerika'yı, Fransa'yı, Avrupa devletlerini arkasına alan İsrail, bir avuç Filistinliyi alt edemedi. Nedeni ise Filistinli mücahitlerin yenilmez imanıydı. Filistinli mücahitler sonucu ne olursa olsun, dünyaya ve ölüme meydan okuyarak vatanlarını savunmaya ve dinlerini savunmaya devam ettiler. Bizler de o mücahitlerin arkasında durmaya, mücahitleri savunmaya, hakkın ve hukukun yanında olmaya devam ettik."