Filistin'in, Gazze'deki soykırımla kaybolan 11 bin 200 kişiyi bulmak için kurduğu ekip çalışmalara başladı
Filistin'in, Gazze'deki soykırımla kaybolan 11 bin 200 kişiyi bulmak için kurduğu ekip çalışmalara başladı

21.04.2026 23:01
Ekibin, 7 Ekim 2023'ten beri kayıp olan veya zorla kaybedilen 11 bin 200'den fazla Filistinlinin akıbetini ortaya çıkarmak için kurulduğu belirtildi

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarını başlattığı tarihten bu yana akıbeti bilinmeyen 11 bin 200 kişiyi bulmak ve zorla kaybedilenlerin dosyasını takip etmek amacıyla özel bir ekip kurarak çalışmalarına başladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan Adalet Bakanlığı açıklamasında, ekibin kurulmasının "en acil ve insani dosyalardan birini takip etmek için kapsamlı bir ulusal adım" olduğu belirtildi.

Filistin Adalet Bakanı Şurahbil ez-Zaim başkanlığında ilk toplantısını yapan ekibin, ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, hak örgütleri ve sendika temsilcilerinden oluştuğu bildirildi.

Ekibin kurulmasının, Filistin yönetiminin "7 Ekim 2023'ten beri kayıp olan veya zorla kaybedilen 11 bin 200'den fazla Filistinlinin akıbetini ortaya çıkarma taahhüdü" kapsamında olduğu kaydedildi.

Kayıplar arasında 4 bin 700'den fazla kadın ve çocuğun yanı sıra "naaşları hala yıkılan binaların enkazı altında olan binlerce şehit ve açıklanmadan işgal (İsrail) hapishanelerinde tutulan kişilerin" yer aldığını aktarıldı.

Filistin Adalet Bakanı Zaim, ekibin gelecekte kayıplarla ilgili uzman bir ulusal heyetin kurulması için temel teşkil ettiğini vurgulayarak, kayıp kişilerin akıbetini öğrenmenin "uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış, zaman aşımına uğramayan asli bir insani hak" olduğunu dile getirdi.

Ekibin çalışma şeklinde dair bilgi veren Zaim, sürecin kapsamlı belgeleme ile başlayacağını, sonrasında teknik ve saha aşamalarına geçileceğini aktardı. Zaim ayrıca, kayıp verilerinin toplanması için elektronik bir platformun hayata geçirilmesi için çalışmaların başladığını duyurdu.

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığı ise 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırım sebebiyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 bin 100'den fazla Filistinlinin halen kayıp olduğunu duyurmuştu.

Ekibin bünyesinde İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Sosyal Kalkınma bakanlıkları ile Esirler Heyeti ve Merkezi İstatistik Kurumu gibi kurumlardan yanı sıra insan hakları kuruluşları ve işçi sendikalarından temsilcilerin olduğu ifade edildi.

Düzenli olarak toplantılar yapacak ekibin belgeleme, adli tıp, hukuk, psikolojik ve sosyal destek, uluslararası işbirliği ve medya konularını kapsayan uzmanlaşmış alt komiteler oluşacağı bilgisi verildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırılardan bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 172 binden fazla kişinin yaralandığı, altyapının yaklaşık yüzde 90'ının zarar gördüğü ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Filistin, Güvenlik, Politika, Güncel, Gazze, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
