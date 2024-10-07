Filistin'in Renkleri Sergisi İstanbul'da

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Çeşitli sanat dallarından eserlerin yer aldığı " Filistin'in Renkleri" sergisi, Büyük Çamlıca Camii Sergi Salonu'nda İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

Gelirinin tamamı Filistin için bağışlanacak serginin açılışına sanatçılar ve sanatseverlerin yanı sıra Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Hüsn-i Hat Bölümü öğrencileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte Filistin halkı ve dünya Müslümanları için dua edildi. Ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

Serginin küratörü, çini sanatçısı Derya Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin konusunda farkındalık oluşturmak istediğini belirterek, gönüllü sanatçı arkadaşlarıyla sergiyi hazırladıklarını söyledi.

Şair Ahmet Arif'in "Nerede bir can ölse, oralı olur yüreğim. Olmalı zaten. Olmazsa insan olmaz yüreğim." dizelerinden ilham alarak yola çıktıklarını aktaran Kurt, "Bir ay gibi kısa bir sürede bunu yapmak çok zordu ama çok istedim, çok inandım ve arkadaşlarım da destekledi." dedi.

"Amacımız Filistin'in unutulmaması çünkü unutulan soykırım tekrarlanır"

Kurt, sergiyi özellikle 7 Ekim'in yıl dönümünde açmak istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Karma bir sergidir. Geleneksel sanatlar, grafik, yağlı boya, sulu boya, hat ve kaligrafi gibi birçok alanda eserlerimiz var. Bursa, Sakarya ve Kütahya'nın yanı sıra ABD'den dahi sergiye eser gönderen değerli hocalarımız oldu. Bunlar çok kıymetliydi."

Derya Kurt, hazırlık sürecinin kısa olması dolayısıyla yeni eser üretme imkanı bulamayan sanatçıların da daha önce ürettikleri eserleri bağışlayarak sergiye katkıda bulunduklarını aktardı.

Sergi için eser bağışlarının devam ettiğini kaydeden Kurt, "İstiyorum ki 7'den 70'e bütün insanlara temas edelim. Çünkü burada bizim amacımız, Filistin'in unutulmaması. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurt, anaokulu ve ilkokul çocuklarına yönelik etkinlikler yapılacağını da sözlerine ekleyerek, "Gençlerimizin de gelmesini, Filistin ruhunu taşımalarını istiyoruz. Yetişkinleri, yaşlılarımızı, herkesi bekliyoruz sergimize. Eserlerden elde edilecek gelir de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Filistin'e bağışlanacak." şeklinde konuştu.

"Çocukların acılarını duyurabilmek en büyük amacımız"

Ressam Emine Bayraktar, Büyük Çamlıca Camii'nde İstanbul Sanat Atölyesi bulunduğuna işaret ederek, sergiden ilanlar dolayısıyla haberi olduğunu ve projede yer almak istediğini söyledi.

Sergi alanında canlı performans sergileyerek Filistin temalı bir resim yapan Bayraktar, "Amaç ve niyetimiz ortak. Burada bir hayırda ve farkındalıkta buluşmak istedik." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 7 Ekim'in üzerinden bir sene geçmesine rağmen yaşanan dramın devam ettiğini vurgulayarak, "Oradaki çocukların, bu dramı yaşayan insanların acılarını az da olsa duyurabilmek, insanlarda bu farkındalığı oluşturabilmek en büyük amacımız." dedi.

Sergiye katkıda bulunmak istediğini söyleyen Bayraktar, canlı performansla sergiyle eş zamanlı bir resim yapmaya karar verdiğini kaydetti. Tamamladıktan sonra resmi Filistin yararına bağışlanmak üzere satışa çıkaracaklarını aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Savaşı, aynı zamanda da umudu anlatan bir resim olsun istedim. Pastel çalışıyorum. Savaş olsa da sonunda bir umut var. Bu resimde Filistinli çocukların umudunu yaşatmak, onu anlatmak istedim. Önemli olan insanlara bu duyguyu aktarabilmek. Resme baktıklarında belki ufacık bir empati yaparlarsa ne mutlu bize."

"Hepsi çok güzel, çok kıymetli eserler"

İHH İnsani Yardım Vakfı Kadıköy Kadın Kolları Temsilcisi Hadiye Doğruer, İstanbul Anadolu yakasındaki beş ilçenin kadın kolları temsilcilikleri olarak sergide yer aldıklarını, standın gelirinin de sergideki eserler gibi Filistin yararına kullanılacağını söyledi.

Doğruer, "Mutluyuz ve hüzünlüyüz aynı zamanda. Sergiyi gezdim, eserleri gördüm. Özellikle ebru eserler çok dikkatimi çekti. Çok güzel, çok kıymetli eserler. Hepsine emek verilmiş B.ütün sanatçıların ellerine sağlık." diye konuştu.

Farklı sanat dallarından yaklaşık 155 eserin yer aldığı sergi, 20 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.