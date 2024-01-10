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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu şehit olan gazetecilerin anısına sergi açıldı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu şehit olan gazetecilerin anısına sergi açıldı

Filistin İçin Gazeteci Dayanışması tarafından düzenlenen 'Filistin'in Şehit Gazetecileri Anısına: İşgalin Tanıkları' sergisi, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazetecilerin anısına açıldı. Sergide, şehit gazetecilerin fotoğrafları, sözlerinden alıntılar ve nasıl şehit edildiklerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Sergi, 17 Ocak'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları sonucu şehit olan gazetecilerin anısına sergi açıldı
10.01.2024 - 14:18,
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda Filistin'de şehit olan gazeteciler adına hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı.

Filistin İçin Gazeteci Dayanışması (Press For Palestine) tarafından, Fatih Belediyesinin desteğiyle Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Filistin'in Şehit Gazetecileri Anısına: İşgalin Tanıkları" sergisi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel ziyaretçilerle buluştu.

Press For Palestine Sözcüsü Hayrunnisa Çiçek, serginin açılışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "7 Ekim'den beri o bölgede yaşananlara hepimiz şahidiz. Gazetecilerin nasıl bir mücadeleyle orada yaşanan soykırımı aktarmaya çalıştıklarını, canları pahasına, bütün aile bireylerini kaybetmelerine rağmen, yaşadıkları acılara ve dramlara rağmen bunu dünyaya aktarmak için nasıl çalışmaya gayret gösterdiklerine hepimiz şahidiz." dedi.

"7 Ekim'den bu yana 112 gazeteci meslektaşımız işgalciler tarafından katledildi"

Filistinli gazeteciler için 2021'den bu yana çalışmalar yaptıklarını aktaran Çiçek, şöyle devam etti:

"İsrail'in karartmalarını hepimiz biliyoruz ve görüyoruz, 1948'den itibaren Filistin topraklarında bir işgal ve soykırım faili olarak İsrail, bunu dünyaya aktarmaya çalışan gazetecileri direkt olarak hedef alıyor. 2000-2022 arasında o topraklarda 55 gazeteci İsrail tarafından katledildi ama 7 Ekim'den bu yana 112 gazeteci meslektaşımız işgalciler tarafından katledildi, direkt olarak hedef alındı. Bu çok önemli bir rakam."

İsrail'in Gazze'ye karşı bir katliam ve soykırım uyguladığını ve bunun gazeteciler aracılığıyla dünyaya aktarılmasını istemediğini ifade eden Çiçek, "İşte bu yüzden hepimizin, gazetecilerin, bizlerin misyonu çok önemli. Bu soykırımı onlar canları pahasına aktarmaya çalışıyor ama öldürülüyor. Biz de o noktada devreye giriyoruz ve onların sancağını burada dalgalandırmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiç kimse sayıdan ibaret değil, gazeteciler de"

Çiçek, bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalara değinerek, "Şu ana kadar 7 Ekim'den bu yana öldürülen, İsrail tarafından katledilen gazetecilerin fotoğrafları ve hayat hikayeleri var. Şuna dikkati çekmek istiyoruz, hiç kimse bir sayıdan ibaret değil, gazeteciler de yine aynı şekilde." diye konuştu.

Sergiyi hazırlarken karşılaştıkları Filistinli gazetecilerin hikayelerinden çok etkilendiklerini anlatan Hayrunnisa Çiçek, "Hani hep diyoruz ya dünyada basın özgürdür ve çalışan gazetecilerin günü, evet dünyada gazeteciler çalışıyor ama Filistinli gazeteciler maalesef meslektaşlarının cesetlerini poşetlerle taşımak zorunda kalıyorlar. Gazzeli gazeteciler de çalışıyorlar ama katliam ve soykırım sonrasında hastane koridorlarına yayılan kanları temizlemek için çalışıyorlar. Gazzeli gazeteciler evlerinden sürülen ama ayağında ayakkabı olmayan kadına ayakkabı bulmak için çalışıyor." dedi.

Yaptıkları her organizasyondan sonra Gazze'den mesajlar aldıklarını belirten Çiçek, "İşte biz de bu yüzden durmadan oradaki mücadeleyi buraya aktarmaya ve yaşanan soykırımı dünyaya haykırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında Gazze'de şehit olan gazetecilerin anısına düzenlenen sergide, Filistinli gazetecilerin fotoğrafları, sözlerinden alıntılar, çalıştıkları kurum, vefat tarihi ve nasıl şehit edildiğine ilişkin bilgiler yer alıyor.

Gazetecilerin, öğrencilerin ve kütüphane ziyaretçilerinin ilgi gösterdiği sergiyi gezenler arasında yazar Mustafa Kutlu da yer aldı.

Sergi, 17 Ocak'a kadar ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA
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