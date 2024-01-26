Filistin İslami Cihad Hareketi, Uluslararası Adalet Divanı\'nı İsrail\'in saldırılarını durdurmamakla suçladı

Filistin İslami Cihad Hareketi, İsrail'i, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmaya zorlayan bir karar almayan Uluslararası Adalet Divanını (UAD) kınadı.

İslami Cihad, UAD'ın Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

UAD'ın soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından istismara açık ve istenilen şekilde kullanılabileceğine dikkati çekilen açıklamada, "Dolayısıyla bu karar, Filistin halkını devam eden soykırımdan korumak için öldürme ve saldırıların durdurulması talebini karşılamadı." denildi.

UAD'ın İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü vahşeti durdurma yönünde karar almakta isteksiz davrandığı ifade edilen açıklamada, "Mahkemenin, Siyonist düşmanın (İsrail) Gazze'de halkımıza karşı işlediği soykırımı zımnen kabul etmesine rağmen, Siyonist düşmanı derhal ateşkese mecbur bırakacak açık bir karar vermekteki isteksizliğini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "küresel şer güçlerin" mazlumların aleyhine olacak şekilde uluslararası hukuk üzerinde bir tahakküm oluşturduğuna vurgu yapılarak, UAD'ın söz konusu kararının bunun en güçlü kanıtı olduğu belirtildi.

Ortaya koyduğu çabadan ötürü Güney Afrika Cumhuriyetinin takdir edildiği açıklamada, bu adımın Filistin halkına karşı sürdürülen "soykırım savaşına" ilişkin küresel suskunluğu kırdığı kaydedildi.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte, ordusunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.

Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımların atılmasına karar veren UAD, İsrail'in Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemler ile Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasını ve kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasını istedi.