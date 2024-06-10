Filistin, İsrail'in Gazze'deki katliamını BM'ye taşıyor - Son Dakika
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Filistin, İsrail'in Gazze'deki katliamını BM'ye taşıyor

Filistin, İsrail\'in Gazze\'deki katliamını BM\'ye taşıyor

Filistin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki katliamının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) acil oturumda görüşülmesi talebiyle Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine 3 mektup gönderdi. Filistin'in BM'deki Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, BMGK'nin bu ay başkanlığını yürüten Güney Koreli Hwang Joon-kook'a ve BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis'e birer mektup gönderdi. Mektuplarda, İsrailli askeri ve siyasi liderlerden alınan doğrudan talimatla işgal güçlerinin Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamın BMGK'da acil görüşülmesi talep edildi.

10.06.2024 02:03
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Filistin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki katliamının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) acil oturumda görüşülmesi talebiyle Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine 3 mektup gönderdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin'in BM'deki Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, BMGK'nin bu ay başkanlığını yürüten Güney Koreli Hwang Joon-kook'a ve BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis'e birer mektup gönderdi.

Mektuplarda, İsrailli askeri ve siyasi liderlerden alınan doğrudan talimatla işgal güçlerinin Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamın BMGK'da acil görüşülmesi talep edildi.

Mektuplarda Mansur, İsrail'in Nusayrat Kampı'nda işlediği katliamın hesaba çekilmeden geçiştirilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

İşgalci bir gücün 4. Cenevre Sözleşmesi'ne saygı duyması ve uyması gerektiğinin yanı sıra, Uluslararası Adalet Divanı, BMGK kararları ve Genel Kurul tarafından verilen bağlayıcı geçici tedbir kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu belirten Mansur, mektuplarında "İsrail kanunlar üstü bir devlet olarak kalması mümkün değildir" ifadeleri yer aldı.

Filistin Temsilcisi Mansur, İsrail'in insanlığa karşı işlediği savaş suçlarına ve soykırıma bir son verilmesi gerektiğini kaydederek, "İsrail'in 1948'den günümüze kadar Filistinli sivillere yönelik katliamları bilinçli olarak tercih ettiği kaydedilmelidir." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin, İsrail'in Gazze'deki katliamını BM'ye taşıyor - Son Dakika

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