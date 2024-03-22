Filistin, İsrail'in Ürdün Vadisi'nde arazi el koyma kararını kınadı

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm araziye el koyma kararını kınadı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ziyaretiyle eş zamanlı aldığı kararı kınadı.
Ebu Rudeyne, İsrail'in Filistin topraklarına el koyma kararının ABD yönetimi ile yasa dışı Yahudi yerleşimi kınayan uluslararası topluma karşı bir meydan okuma olduğunu belirtti.
Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine işaret eden Rudeyne, "Aşırılık yanlısı hükümetin kararları, sahada bir oldubittiyi dayatmayı başaramayacaktır. Tüm yerleşimler yasa dışıdır, yerleşimlerden ve yerleşimcilerden arınmış bir Filistin devleti kurulmadan güvenlik veya istikrar sağlanamayacaktır." ifadesini kullandı.
Rudeyne, kararın "İsrail hükümetinin bağımsız Filistin devletinin kurulmasını engelleme çabalarının bir parçası olduğunu" vurguladı.
ABD yönetimine seslenen Rudeyne, "uluslararası meşruiyete ve uluslararası hukuka bağlılığını gösterme ve işgalci (İsrail) devleti, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşını durdurmaya zorlama" çağrısında bulundu.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, İsrail'in saldırılarına ve ihlallerine son vermemesi durumunda sonucun daha fazla şiddet ve sosyal patlama olacağı uyarısında bulundu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm araziye "devlet arazisi" olduğu iddiasıyla el koyduğu belirtilmişti.
El konulan arazinin yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşası için kullanabileceği ifade edilmişti.
Ürdün Vadisi'ndeki söz konusu arazinin "devlet arazisi ilan edilmesinin" İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in nezaretinde olduğu aktarılmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.
Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.
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