Filistin, İsrail\'in Yeni Yasa Tasarısını Kınadı

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Filistin, İsrail Meclisindeki ön okumada onaylanan Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'dan arazi satın almasını kolaylaştıracak yasa tasarısını kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yasa tasarısı "soykırım, tehcir ve ilhak planlarının bir parçası" olarak değerlendirildi.

Bu yasa tasarısının, Birleşmiş Milletlerin (BM) yasa dışı olarak kabul ettiği ve on yıllardır durdurulmasını istediği işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimini güçlendireceği ve iki devletli çözümü baltalayacağı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yerleşimcilerin Batı Şeria'dan arazi almalarına izin vermek, yavaş yavaş ilerleyen bir ilhaktır ve uluslararası topluma ve onun kararlarına yönelik bir küçümsemedir. Aynı zamanda, Filistin davasını ve Batı Şeria'yı tasfiye etmeyi amaçlayan soykırım, yer değiştirme ve ilhak planlarının yeni bir parçasını oluşturmaktadır."

Yasa tasarısının uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlali anlamına geldiği ve "çifte standartlardan ve Filistin meselesine ilişkin BM kararlarının uygulanmamasından" uluslararası toplumun ve BM Güvenlik Konseyi'nin sorumlu olduğu belirtildi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'dan arazi satın almasını kolaylaştıracak yasa tasarısı İsrail Meclisindeki ön okumada onaylanmıştı.

Tasarı yasalaşırsa şu anda sadece İsrail ordusuna bağlı Sivil İdare'ye kayıtlı şirketlerin arazi satın alabildiği işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrailli yerleşimcilerin de özel olarak arazi satın almasının ve kiralamasının önü açılacak.

İki bölümden oluşan tasarının ilk bölümü, Ürdün'ün Batı Şeria'yı yönettiği dönemde bölgeden Ürdünlü, Filistinli ya da diğer Araplar dışındaki kişilerin arazi almasını yasaklayan ve "Ürdün yasası" olarak bilinen yasanın kaldırılmasını içeriyor.

Tasarının ikinci bölümünde ise Batı Şeria'dan herkesin arazi satın alabilmesinin önünün açılması amaçlanıyor.

"Ürdün yasası"nın Ürdün hükümeti tarafından 1953 yılında çıkarıldığı ve amacının yabancıların işgal altındaki Batı Şeria'dan toprak satın almasını engellemek olduğu belirtilen tasarıda, "İsrail vatandaşlarına, sırf İsrail vatandaşı oldukları için Batı Şeria'dan arazi satın alma hakkına kısıtlamalar getirilmesi kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

İsrail'de bir tasarının yasalaşabilmesi için Mecliste 3 oylamadan geçmesi gerekiyor.