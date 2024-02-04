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Filistin Kızılayı, İsrail saldırısında mahsur kalan çocuk ve kurtarma ekibinden haber alınamıyor - Son Dakika
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Filistin Kızılayı, İsrail saldırısında mahsur kalan çocuk ve kurtarma ekibinden haber alınamıyor

Filistin Kızılayı, İsrail saldırısında mahsur kalan çocuk ve kurtarma ekibinden haber alınamıyor

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki kız çocuğu ve onu kurtarmaya giden Kızılay ekibinden bir haftadır haber alınamadığını açıkladı. Uluslararası topluma, çocuk ve kurtarma ekibinin durumlarının ortaya çıkarılması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

04.02.2024 17:41
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Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki kız çocuğu ve onu kurtarmaya giden Kızılay ekibinden bir haftadır haber alınamadığını açıkladı.

Filistin Kızılayı tarafından sosyal medyadan yapılan yazılı açıklamada, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'dan 7 gündür haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "6 yaşındaki kız çocuğu ile Filistin Kızılayı ekibinin durumlarının ortaya çıkarılması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde ailesinin bulunduğu aracın İsrail güçlerince hedef alınması üzerine telefonla kendilerini arayarak yardım isteyen 15 yaşındaki Leyan Hamade'nin 29 Ocak'ta saldırıya uğradığı bilgisini vererek, Leyan'ın yardım istediği ses kaydını paylaşmıştı.

Filistinli 15 yaşındaki Leyan'ın, öldürülmeden önce, "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık." dediği aktarılmıştı.

Leyan'ın telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta bulunan 6 yaşındaki Hind Receb'in de araçta mahsur kaldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Hind'i kurtarmak için giden ambulans ve sağlık ekibine İsrail güçlerinin izin vermediği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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