Filistin kökenli Avustralyalıların vizeleri iptal edildi, tepki büyüyor

Filistin kökenli Avustralyalıların, İsrail ordusunun yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği, yoğun saldırılarla hedef aldığı Gazze'den ayrılan aile üyelerinin vizelerinin iptaline tepkili olduğu bildirildi.
Avustralya'da Filistinlilere destek veren ve yardım sağlayan sivil toplum kuruluşu (STK) Palestine Australia Relief and Action, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Filistinli Avustralyalılar topluluğunun, Gazze'deki zulümden kaçarak Avustralya'daki aile üyelerinin yanına gitmeye çalışan sığınmacıların vizelerinin iptal edilmesine öfke duydukları bildirildi.
Vizeleri iptal olanlardan bazılarının Mısır'a geri dönmek zorunda kaldıkları kaydedilen açıklamada, bu kişilerden bazılarına ulaşım desteği de sağlanmadığı ifade edildi.
Açıklamada, vize iptalleri nedeniyle Filistinli Avustralyalıların endişe duyduğu belirtilerek, iptallerin sebebinin açıklığa kavuşturulması istendi.
Avustralya'da aile üyeleri bulunan yüzlerce Filistinliye geçici vize sağlanmasına rağmen Gazze'den gelebilenlerin sayısının azaldığına işaret edilen açıklamada, hükümetin vize iptallerine derhal çözüm bulması için çağrı yapıldı.
ABC News'un İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Avustralya hükümeti, 7 Ekim 2023 ile 6 Şubat döneminde Avustralya ile bağlantılı 2 bin 273 Filistinliye geçici vize verdi.
Gazze'den ayrılmayı başaran Filistinlilerin geçici vizelerinin iptal edilmesi sebebiyle farklı ülkelerde mahsur kaldığı belirtiliyor.
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