Filistin komisyonu İsrail'in Oranit'te 91 konut için iki ihale açtığını bildirdi

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 91 konuttan oluşan yerleşim birimi inşaatı için iki yeni ihale açtığı belirtildi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kalkilya toprakları üzerinde kurulu Oranit yerleşim biriminde 91 konut inşası için 2 yeni ihale açıldığı kaydedildi.

İlk ihalenin, 86 konutluk 4 blok, ikinci ihalenin de 5 adet villa tipi konut için açıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda kurulması planlanan yasa dışı E1 yerleşim projesi için açılan ihale tarihinin değiştirildiği ve teklif verme sürecinin 1 Aralık'a ertelendiği, ihalenin kapanış tarihinin ise 28 Aralık'a kadar uzatıldığı aktarıldı.

İsrail, E1 Projesi ile Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.