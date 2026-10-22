Filistin Konseyi Başkanı Fettuh, Gazze ablukasını savaş suçu olarak niteledi - Son Dakika
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Filistin Konseyi Başkanı Fettuh, Gazze ablukasını savaş suçu olarak niteledi

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Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü ablukayı savaş suçu olarak niteledi. Fettuh, ateşkesten bu yana 1538 kişinin öldüğünü belirterek sınır kapılarının açılması için ABD ve BM'ye çağrı yaptı.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, Gazze Şeridi'nde sınır kapılarının kapalı tutulması, gıda ve yakıt girişinin engellenmesi nedeniyle kıtlığın giderek derinleştiğini belirterek, İsrail'e "Filistinlileri aç bırakmaya son vermesi" çağrısında bulundu.

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin aç bırakılmasının ve bölgede uygulanan ablukanın "intikamcı bir politika ve uluslararası hukukun ihlali" olduğunu belirtti.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'deki ablukayı ve bombardımanı sürdürdüğüne dikkati çeken Fettuh, "Sivillerin aç bırakılması, savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Filistinlilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli en temel ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakıldığını belirten Fettuh, bu durumun tehciri artırdığını ve etnik temizlik konusunda ciddi endişelere yol açtığını kaydetti.

İsrail'in seçim hesaplarının bedelini Filistin halkı ödüyor

İsrail'in ırkçı politikalarının ve seçim hesaplarının bedelini Filistin halkının ödediğini vurgulayan Fettuh, ateşkes anlaşmasının??????? garantörü ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden "sorumluluklarını yerine getirmesini, abluka ve aç bırakma uygulamalarının sona erdirilmesi ve sınır kapılarının açılması için İsrail'e derhal baskı yapmasını" istedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma da seslenen Fettuh, bu ihlallerin durdurulması ve hukuki hesap verebilirliğin sağlanması için bağlayıcı ve caydırıcı önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Katletme ve aç bırakmanın önüne geçmeyen önlemler anlamını yitirecek

Uluslararası toplumun sessizliğinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Fettuh, katletme ve aç bırakmanın önüne geçmeyen önlemlerin anlamını yitireceğini kaydetti.

Fettuh, üç yılı aşkın süredir soykırım ve etnik temizlikle karşı karşıya olan bir halkın öldürülmesine ve yok edilmesine son vermek, hayatları kurtarmak için etkili tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılara devam ediyor.

Filistin'in resmi verilerine göre, ateşkesten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 1538 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 498 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 74 bin 498, yaralı sayısı da 175 bin 616 oldu.

Kaynak: AA
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