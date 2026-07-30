Filistin Konvoyu İstanbul\'da Karşılandı

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden 25 Temmuz'da yola çıkan "Filistin Konvoyu" İstanbul'a geldi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden aktivistlerin yer aldığı otobüs ve otomobillerden oluşan "Filistin Konvoyu", Başakşehir'de ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup tarafından karşılandı.

Konvoyun İstanbul'a gelişi dolayısıyla Başakşehir Merkez Camisi Meydanı'nda miting düzenlendi.

Katılımcılar program sırasında sık sık tekbir getirirken, "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe selam", "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve "Kahrolsun ABD" şeklinde sloganlar attı.

Filistin Konvoyu İcra Kurulu Üyesi Hakan Şimşek, mitingde yaptığı konuşmada, tarihi bir sürece şahitlik ettiklerini belirterek, "Bu tarihi süreç sadece direniş anlamında değil, zulmün karanlığı bakımından da vicdanlarımızı derinden yaralıyor." dedi.

Siyonist rejimin, Gazze'de yürüttüğü saldırıları bütün Filistin'e yaymak amacıyla şu anda Batı Şeria'da bir tehcir politikası uyguladığını vurgulayan Şimşek, İsrail'in, adına "yerleşimci" denilen silahlı gruplarla bölgede zorla göç ettirme politikalarını hayata geçirdiğini söyledi.

Şimşek, bahçelerin ve evlerin gasbedildiğini aktararak, "İşte böyle bir ortamda Filistin Konvoyu yola çıkıyor. Durmak ya da uygun zamanı beklemek gibi bir lüksümüz yok." diye konuştu.

"Ortaya koyacağımız aktivizm, onların zulmüne engel olacak bir aktivizm olacaktır"

Filistin Konvoyu'nun sıradan bir yardım konvoyu olmadığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye olarak ve sivil toplum olarak biliyoruz ki bugüne kadar dünyanın neresinde bir matem, neresinde bir yıkım ve gözyaşı varsa, bu ülke, bu devlet, bu millet ve bütün sivil toplum kuruluşları el ele vererek oraya koşmuştur. Yaraları sarmaya çalıştık, sarmaya devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Fakat artık yalnızca yaraları saran bir sivil toplum anlayışının değil, bize bu yaraları açanların, evlerimizi yıkanların ve canlarımızı acıtanların da hesap vermesini isteyen bir anlayışın temsilcileri olmak istiyoruz."

Şimşek, sadece yardım değil, Filistin'in umutlarını taşıdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ortaya koyacağımız aktivizm, sadece yaraları sarmak için değil, yara açanların yeni yaralar açmasını durduracak, onların zulmüne engel olacak bir aktivizm olacaktır. Uluslararası hukuk denen bu yalan düzeninin işlemediğini bütün dünyaya haykırmak için yola çıkıyoruz. İnsan haklarının ve uluslararası hukukun gerçek anlamının ne olduğunu dünyaya anlatmak, uluslararası topluma bunu yeniden hatırlatmak için yola çıkıyoruz. Dolayısıyla Filistin Konvoyu, aslında sizlerle birlikte tarihi bir süreci başlatıyor. Bundan sonra Türkiye'de sivil aktivizm, şiddetsiz sivil aktivizm çok daha fazla konuşulacak."

Sessiz kalmayan bütün vicdan sahiplerini bu vicdan hareketinde yanlarında görmek istediklerini dile getiren Şimşek, "Bu konvoy, Anadolu'nun dört bir yanından inşallah yola çıkacak ve Batı Şeria'ya ulaşacak. Burada, işgalcilerin uygulamalarına dünyanın dikkatini çekecek. Ayrıca yol boyunca katılımcılarımıza, içerikleri uzmanlarımız tarafından hazırlanan aktivizm eğitimleri de vereceğiz. Yani konvoyumuz sadece yardım taşımayacak, aynı zamanda ülkemizde ve dünyada yeni bir aktivizm kültürünün oluşmasına katkı sunan önemli bir misyon da üstlenecek." ifadelerini kullandı.

"Bütün Filistin halkı elhamdülillah dimdik ayaktadır"

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya da bütün dünyanın, Gazze'de olup bitenlere tam 33 aydır şahitlik ettiğini söyledi.

Kaya, Gazze'de Mustafa Hafız Camisi'nin bombalandığını hatırlatarak, "Etrafındaki çadırlarda yaşayan yüzlerce, binlerce kardeşimiz bir kez daha evsiz kaldı. Mustafa Hafız Camisi, Gazze'de üç yıla yakın süredir bombardımanlarla yıkılan yaklaşık 1100 camiden sadece bir tanesidir." dedi.

Sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da aynı zulme şahitlik ettiklerini dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta, Nablus'a bağlı Burka köyünde yerleşimci çeteler, Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı köye saldırarak burayı ele geçirmek istediler. Köyünü ve toprağını korumaya çalışan Filistinli kardeşlerimiz, yerleşimcilerin silahlı saldırısına karşı direndi. Yaşanan çatışmalarda iki siyonist yerleşimci hayatını kaybetti. Bunun ardından Netanyahu yönetimi köyün tamamını hedef alan yeni cezalandırma ve baskı uygulamalarına başladı."

Kaya, "Filistin halkı neyle suçlanıyor? Şerefi için, özgürlüğü için ve toprağı için mücadele etmekle suçlanıyor. Toprağında yaşamaya devam ediyor ama asla vazgeçmiyor, asla teslim olmuyor. Gazze'de olduğu gibi bütün Filistin halkı da elhamdülillah dimdik ayaktadır. Allah'ın izniyle bu zorluklar karşısında da asla teslim olmayacak, direnişini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.