Filistin Konvoyu'na Alanya'dan Destek - Son Dakika
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Filistin Konvoyu'na Alanya'dan Destek

Filistin Konvoyu\'na Alanya\'dan Destek
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Alanya Dayanışma Platformu, Filistin Konvoyu'na destek için toplandı ve barışçıl çözüm çağrısı yaptı.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak amacıyla yola çıkan ve Habur Sınır Kapısı'nda bekletilen "Filistin Konvoyu"na Alanya'da destek açıklaması yapıldı.

Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) öncülüğünde Hacımemişler Camisi avlusunda cuma namazının ardından bir araya gelen grup, konvoya destek açıklamasında bulundu.

Grup adına açıklama yapan ALDAP Başkanı Hasan Yılmaz, Filistin ve Gazze halkıyla dayanışma amacıyla Avrupa'dan yola çıkan ve Alanya'dan da destek verilen Filistin Kara Konvoyu'nun yanında olduklarını söyledi.

Konvoyun İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletildiğine dikkati çeken Yılmaz, organizasyonun siyasi bir çatışmanın tarafı olmak amacıyla değil, yaşananlara karşı insani sorumluluğun gereği olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Sürecin sükunet ve sağduyu içerisinde sonuçlandırılmasını beklediklerini ifade eden Yılmaz, ilgili makamlara konvoyun yoluna devam etmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Yılmaz, konvoyun çözüm için barışçıl ve hukuki yolları kullandığını belirterek, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosuna resmi başvurular yapıldığını, katılımcıların ülkelerinin dışişleri makamları nezdinde de diplomatik girişimlerin sürdüğünü kaydetti.

Organizasyonun 25 ülkeden 500'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, "Filistin Kara Konvoyu, çözüm için bütün barışçıl ve hukuki yolları kullanmaktadır. Meseleye gerilimle değil, hukukla ve diplomasiyle çözüm aranmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Habur Sınır Kapısı, İnsan Hakları, Srebrenitsa, Filistin, Alanya, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Konvoyu'na Alanya'dan Destek - Son Dakika

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