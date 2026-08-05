Filistin Konvoyu Niğde'ye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin Konvoyu Niğde'ye Ulaştı

Filistin Konvoyu Niğde\'ye Ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Srebrenitsa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Niğde'ye geldi ve burada program düzenledi.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Niğde'ye geldi.

Otobüs ve otomobillerden oluşan, 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı konvoy, Niğde Kent Ormanı önünde karşılandı.

Buradan hareket eden konvoy, kent merkezinde bulunan Muradiye Camisi önüne geldi.

Niğde Sivil Toplum Platformu Dönem Sözcüsü Muhammed Sami Alboğa, burada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Filistin Konvoyu'nun dünyadaki hak ihlallerine ve dünyanın Kudüs'ü görmezden gelmesine bir umut olma niyetiyle yola çıktığını söyledi.

Alboğa, "Filistin Konvoyu, Allah nasip ederse birkaç gün ya da birkaç hafta sonra bu kutlu yolculuğunu tamamlayacak. Önemli olan burada belki de bir karınca misali safımızı ve duruşumuzu belli etmek. Bizler her şart ve her ortamda inanıyoruz ki Cenabıhak bizlere bir gün mutlaka Kudüs'ün bağımsızlığını, özgürlüğünü, Filistin'in özgürlüğünü nasip edecek ve Mescid-i Aksa'da rahat şekilde ibadetlerimizi yerine getireceğiz." dedi.

Filistin Konvoyu Sözcüsü Hüseyin Durmaz da 9 gümrükten geçip, 14'üncü durak olan Niğde'ye ulaştıklarını söyledi.

Irak ve Ürdün üzerinden Filistin'e ulaşmayı hedeflediklerini belirten Durmaz, "Filistin Konvoyu kolektif, ortak akla dayanan, amacı İsrail soykırımını ve zulmünü durdurmak olan insani temelde bir araya gelmiş vicdan sahiplerinden oluşan bir konvoy. Konvoyumuzun üç temel hedefi var. Batı Şeria'nın yeni bir Gazze olmasını istemiyoruz. Bunun için hareket halindeyiz. Yine Gazze'nin unutulmuş olmasını kabul etmiyoruz ve Gazze'nin yeniden dünya gündemine gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edildi, İsrail'e tepki gösterildi.

Konvoy, programın ardından Adana'ya uğurlandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Srebrenitsa, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Konvoyu Niğde'ye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor
Mersin’de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı Mersin'de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı
Maltepe’de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı Maltepe'de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı
Fatih’te 19 yaşındaki Ali’nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı
Gaziantep’te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı Gaziantep'te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı

17:26
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
16:27
Herkes ekran başına Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
16:03
TBMM’deki teklifte kritik detay Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
15:59
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
15:46
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 17:34:39. #7.13#
SON DAKİKA: Filistin Konvoyu Niğde'ye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.