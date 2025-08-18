Filistin Kültür Bakanı Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Filistin Kültür Bakanı Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı

18.08.2025 19:27
İsrail ordusu, Filistin Kültür Bakanı Hamdan'ı gözaltına aldıktan sonra serbest bıraktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "Gençlik Köyü"ne ziyareti sırasında gözaltına aldığı Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile beraberindeki heyeti, yaklaşık yarım saat sonra serbest bıraktı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Bakan Hamdan'ın serbest bırakıldığını, beraberindeki "Şarik Gençlik Forumu" personelinin ise yerel saatle 15.30'a kadar gözaltında tutulduğunu aktardı.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bakanlık çalışanlarına saldırarak telefon ve kimlik kartlarına el koymasının ardından Hamdan İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail güçleri ayrıca, Şarik Gençlik Forumu İcra Direktörü Bedir Zamaire ile Gençlik Köyü'nden aralarında kadınların da olduğu çok sayıda genci gözaltına aldı.

Habere göre, Bakan Hamdan, serbest bırakılmasının ardından basına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İşgal güçleri ve yerleşimcilerin bu küstahça uygulamaları, engellere ve zorluklara rağmen gençlik girişimlerini destekleme ve kültürel faaliyetleri sürdürme kararlılığımızı artıracaktır."

Gençler tarafından yönetilen bir sivil toplum kuruluşu olan Şarik Gençlik Forumu, Filistin'de gençleri güçlendirmeyi ve toplumsal dayanışmayı amaçlıyor.

Ramallah'ın batısındaki Kefr Nima beldesinde, 35 dönümlük alana kurulu, çevre kültürünü teşvik eden "Gençlik Köyü", Şarik Gençlik Forumu tarafından hayata geçirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'den fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, ramallah, Filistin, Gençlik, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

