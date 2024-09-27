Filistin Lideri: İsrail Haydut Devlet Gibi Davranıyor - Son Dakika
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Filistin Lideri: İsrail Haydut Devlet Gibi Davranıyor

Filistin Devlet Başkanı Mustafa, BM'de İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

27.09.2024 23:46
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuşan Filistin Devlet Başkanı Muhammed Mustafa, "İsrail haydut bir devlet gibi davranıyor çünkü hukukun üstünde olduklarına ikna olmuşlar." dedi.

Filistin Başbakanı Mustafa, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırılarının ele alındığı BMGK'deki oturuma katılarak İsrail'in hem Gazze hem de Lübnan'da devam eden saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa, İsrail'in kendini uluslararası hukukun üstünde gördüğünü ve bundan dolayı rahat hareket ettiğini belirterek, "Gazze'yi tamamen yok ettiler. Batı Şeria'daki şehirleri işgal ettiler. Silahsız Filistinlilere saldırdılar, bugün de Lübnan halkına ateş açtıklarını görüyoruz. Lübnan'ın egemenliğini ihlal ediyorlar, BM Anlaşması'nı açıkça ihlal ediyorlar. İsrail bir haydut devlet gibi davranıyor çünkü hukukun üstünde olduklarına ikna olmuşlar." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutulması gerektiğini vurgulayan Mustafa, "İsrail'in bir planı var ve bunu saklamıyorlar; Filistin halkından kurtulmak ve onların topraklarını ele geçirmek. Bu durumu sahada değiştirecek uluslararası bir plana ve buna uygun tedbirlere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Mustafa, İsrail'in Gazze'den sonra şimdi de Lübnan'a saldırarak bölgesel bir savaşa doğru alan açtığına dikkati çekti.

"BM Güvenlik Konseyi bu durum karşısında İsrail'e savaşa son verme çağrısı yaptığı ve İsrail'in de buna uymasını beklediği geleneksel pozisyonunu sürdürecek mi?" ifadesini kullanan Mustafa, İsrail'e yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı.

İki devletli çözüm konusunda somut olarak uluslararası aktörlerin adım atması ve 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Mustafa, her geçen gün bunun daha büyük bir gereklilik haline geldiğini söyledi.

Mustafa, bu kapsamda öncelikli olarak bağımsız Filistin Devletinin uluslararası anlamda tanınması ve BM üyeliğinin desteklenmesi çağrısında bulundu.

İsrail güçlerinin işgal ettikleri Filistin topraklarından çekilmesi gerektiğini kaydeden Mustafa, "Özgür bir Filistin, bölgemizin barışçıl geleceğinin ve potansiyelinin kilidini açacak olan tek anahtardır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Lideri: İsrail Haydut Devlet Gibi Davranıyor - Son Dakika

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