Filistin, Mugayyir Köyü'nde Uluslararası Destek İstiyor - Son Dakika
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Filistin, Mugayyir Köyü'nde Uluslararası Destek İstiyor

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mugayyir köyündeki baskılarına karşı uluslararası toplumu uyardı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Mugayyir köyüne yönelik tırmandırdığı gerilim konusunda uyararak, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in yaklaşık 20 gündür Mugayyir köyü girişlerindeki kapıların açılıp kapanmasını kontrol ederek köye "boğucu bir kuşatma" uyguladığı, köy sakinlerinin giriş ve çıkışına günde yalnızca 2 saat izin verildiği belirtildi.

İsrail güçlerinin cuma akşamından bu yana köyün girişlerini tamamen kapatmaya devam ettiği ve ambulansların köye girişini engellediği aktarılan açıklamada, bunun yanı sıra "Filistinlilerin rastgele hedef alındığı" ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamaların köyü izole etmeyi, sakinlerini askeri ve ekonomik açıdan kuşatma altına almayı ve yerlerinden etmeyi amaçladığını kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırıları ve İsrail güçlerinin ihlallerinin artması konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bunların "öldürme, terör ve zorla yerinden etme ortamı oluşturmayı" ve sahadaki dengeleri değiştirmeyi amaçlayan politikanın parçası olduğu aktarıldı.

Bakanlık, "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere koruma, silah, siyasi ve hukuki destek sağlanmasının" sürdürülmesi halinde sonuçlarının kontrol edilmesi zorlaşacak bir sürece yol açabileceğine işaret ederek, bunun durdurulması için acilen uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, ayrıca uluslararası topluma ve tüm ülkelere "sözlü kınama döngüsünden" çıkarak caydırıcı siyasi, hukuki ve ekonomik adımlar atmaları; Filistin halkına uluslararası koruma sağlamaları çağrısı yapıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenledikleri saldırılarda 2'si yaşlı kadın olmak üzere 3 Filistinli yaralanmıştı.

Temmuz ayında 2 bin 256 saldırı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, temmuz ayında Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine karşı 2 bin 256 saldırı düzenlediler.

Bu saldırıların 1.458'i İsrail ordusu, 798'i ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapıldı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin, Mugayyir Köyü'nde Uluslararası Destek İstiyor - Son Dakika

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