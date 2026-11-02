Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de son 48 saatte 15 cenaze ve 38 yaralı bildirdi - Son Dakika
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Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de son 48 saatte 15 cenaze ve 38 yaralı bildirdi

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen süren İsrail saldırılarında son 48 saatte 15 cenazenin hastanelere getirildiğini ve 38 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, Ekim 2025'ten bu yana 1593 kişinin öldüğünü, 5 bin 748 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 15 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 48 saatte 15 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği, bunlardan 2'sinin daha önceki saldırılarda aldığı yara nedeniyle kurtarılamadığı, 2 cenazenin ise enkaz altından çıkarıldığı, ayrıca 38 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1593 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 748 kişinin yaralandığı, enkaz altından 847 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 609'a, yaralı sayısının ise 175 bin 872'ye ulaştığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Kurumunun 24 Ekim'den bu yana kayıp dosyaları ve ihbarlar üzerinde yürüttüğü incelemeler sonucu kimlikleri doğrulanan 18 kişinin de toplam can kaybı sayısına eklendiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de son 48 saatte 15 cenaze ve 38 yaralı bildirdi - Son Dakika
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