Filistin, Suçlamalarla Uluslararası Topluma Çağrı Yaptı - Son Dakika
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Filistin, Suçlamalarla Uluslararası Topluma Çağrı Yaptı

16.07.2025 05:59
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Filistin, İsrail'in E1 yerleşim projesine karşı uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbettiği yerleşimlerini genişletecek "E1" projesini yeniden hayata geçirmesine karşı uluslararası toplumu acil müdahaleye çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından İsrail'in, E1 olarak bilinen Yahudi yerleşim planını yeniden hayata geçirme yönünde adım atmasının ardından yapılan yazılı açıklamada, bu planın "iki devletli çözüm sürecine ve kalıcı barış umutlarına ciddi ve tehlikeli bir tehdit oluşturduğu" vurgulandı.

Açıklamada, "Bu ciddi konuyu uluslararası toplumun tüm bileşenleri ve tüm ülkeler nezdinde takip ediyoruz. İsrail'in sömürge projesinin uygulanmasını durdurmak için herkes sorumluluğunu yerine getirmeli." denildi.

İsrail'in söz konusu projeyle Kudüs'ü Filistin çevresinden daha da izole etmeyi hedeflediğine dikkati çekilen açıklamada, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, "İsrail üzerindeki baskıyı artırarak bu planın uygulanmasını derhal durdurma" yönünde harekete geçme çağrısı yapıldı.

3 bin yeni yasa dışı konut, Kudüs'ün izolasyonunu derinleştirecek

Açıklamada, İsrail ordusuna bağlı "Yüksek Planlama ve Sivil Yönetim Konseyi" tarafından açıklanan plana göre, Kudüs'ün doğusunda 3 binden fazla yeni yasa dışı konutun inşa edileceği bildirildi.

Bu yerleşim planının, Batı Şeria'daki Filistin bölgelerinin birbirinden koparılmasını kalıcı hale getireceği ve Kudüs'ün dört bir yandan Filistin topraklarından ayrıştırılarak İsrail içlerine bağlanacağı ifade edilen açıklamada, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, iki devletli çözüme bağlılıklarını sürekli dile getiren tüm aktörler somut adımlar atmaya ve İsrail'e karşı net tutum sergilemeye davet edildi.

Proje ile Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantının kesilmesi amaçlanıyor

İsrail, tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesini başlatmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yerleşim birimi ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

E1 projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği aktarılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor.

BM'nin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş ancak İsrail kararı reddetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin, Suçlamalarla Uluslararası Topluma Çağrı Yaptı - Son Dakika

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