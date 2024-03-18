Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı, İsrail\'in Gazze\'de açlığı silah olarak kullanmasını kınadı

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ÇEKİM TARİHİ: 15 Mart 2024

1. Gazze'den çeşitli görüntüler

3. Bölge sakinlerinin çeşitli görüntüleri

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı, İsrail'i Gazze Şeridi'nde 5 aydan uzun süredir sürdürdüğü savaşta açlığı bir silah olarak kullanmasından dolayı kınadı.

Bakanlık Cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi geçim endeksinde uzun süredir devam eden saldırılardan kaynaklanan keskin ve benzeri görülmemiş yükselişe dikkat çekerken, 7 Ekim 2023'te İsrail saldırılarının başlamasından bu yana söz konusu endeksin yüzde 111'lik sarsıcı bir artış gösterdiğini belirtti.

"Yaklaşık beş aydır ekmek yemedik.

Amcam bir çuval un bulabilmişti ama bazı kişiler onu bıçakla tehdit ederek unu çaldı.

Sadece soya fasulyesi, mısır ve bulabildiğimiz hayvan yemlerini yiyoruz."

"Gazze kentinde gıda azlığından dolayı ciddi bir kıtlık yaşanıyor. Şartlar aşırı zorlayıcı ve buradaki insanlar acil yardıma feci şekilde muhtaç. Un gibi ihtiyaç malzemeleri çok az bulunuyor.

Gazze'de hayatta kalmak için mısırdan yapılan hayvan yemini öğüterek pişiriyor ve yiyoruz. Gazze açlıktan ölüyor."

Birleşmiş Milletler yetkilileri 27 Şubat'ta Güvenlik Konseyi'ni Gazze Şeridi'nde her an kıtlık yaşanabileceği konusunda uyarmış, Filistin bölgesinde insani felaketin önlenmesi için acil eylem çağrısında bulunmuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)