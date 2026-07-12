Filistin UNESCO'ya Başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin UNESCO'ya Başvurdu

Filistin UNESCO\'ya Başvurdu
12.07.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin, Batı Şeria'daki arkeolojik alanların korunması için UNESCO'dan destek talep etti.

RAMALLAH, 12 Temmuz (Xinhua) -- Filistin'in UNESCO Daimi Temsilcisi Adil Atiye, Batı Şeria'daki arkeolojik alanların İsrail'in kontrolüne girmesini önlemek amacıyla UNESCO nezdinde bir girişim başlattıklarını söyledi.

Atiye cumartesi günü devlet radyosu Filistin'in Sesi'ne yaptığı açıklamada, bu girişimin amacının UNESCO'nun, İsrail'in Filistin'in kültürel mirasına, özellikle de El Halil kentindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik ihlallerine karşı harekete geçmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Uluslararası hukuka göre İsrail'in, söz konusu caminin yapısı veya dokusunu değiştirecek eylemlerden kaçınma zorunluluğu bulunduğunu vurgulayan Atiye, İsrail'i Filistin'in arkeolojik alanları üzerinde hak iddia ederek tarihi çarpıtmaya çalışmakla suçladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından hazırlanan bir raporda da İsrail parlamentosunun mayıs ortasında kabul ettiği ve Batı Şeria'da bir Miras Kurumu kurulmasını öngören tasarıya atıfta bulunuldu. Raporda, İsrail makamlarının Filistin'in arkeolojik alanları üzerindeki kontrolünün, yerleşimlerini genişletme ve arazilere el koyma politikalarının bir parçası haline geldiği ifade edildi.

Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı verilerine göre, Batı Şeria'daki yaklaşık 7.000 arkeolojik alanın yaklaşık yüzde 60'ı, 1993 Oslo Anlaşması uyarınca tamamen İsrail'in kontrolü altında bulunan Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Güncel, İsrail, Unesco, Atiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin UNESCO'ya Başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu
Rusya’da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var Rusya'da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var
Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar

11:47
Netanyahu’dan Graham’a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti
Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti
11:34
Trump’tan Graham için taziye mesajı Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde
Trump'tan Graham için taziye mesajı! Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde
10:58
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
10:56
Lindsey Graham’ın son durağı Kiev oldu Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
10:16
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor Pompacıdan genç kadın için olay sözler
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler
10:14
Fatih’te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
Fatih'te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
09:45
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 12:57:16. #7.12#
SON DAKİKA: Filistin UNESCO'ya Başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.