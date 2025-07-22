Filistin ve ABD'den Gazze İçin Ateşkes Görüşmesi

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile Gazze'de ateşkes çabaları ve işgal altındaki Batı Şeria'daki ekonomik krizi ele aldı.

Şeyh, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Ramallah'taki ofisinde Huckabee ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için sarf edilen çabaları ele aldıklarını aktaran Şeyh, Gazze Şeridi'ne acil insani yardımların ulaştırılması konusunu da konuştuklarını ifade etti.

Şeyh, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdükleri saldırıların yanı sıra Batı Şeria'daki zorlu ekonomik ve mali krizi de Huckabee ile değerlendirdiklerini kaydetti.

Anlaşmalar gereği Filistin'in ithalat üzerinden elde ettiği vergi gelirlerinin her ay Filistin yönetimine aktarılması gerekirken, Tel Aviv yönetimi 2019'dan bu yana çeşitli gerekçeler öne sürerek yaklaşık 2,7 milyar dolarlık ödemeyi yapmıyor.

İsrail'in Filistin hükümetine ait gümrük vergilerine el koyması nedeniyle ciddi ekonomik kriz yaşayan Filistin yönetimi, birkaç yıldır kesintiler yaptığı memur maaşlarını 2 aydır ödeyemiyor.