Filistin Yönetimi, ABD'den İsrail'e Baskı Yapmasını İstedi - Son Dakika
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Filistin Yönetimi, ABD'den İsrail'e Baskı Yapmasını İstedi

Filistin Yönetimi, ABD\'den İsrail\'e Baskı Yapmasını İstedi

Filistin yönetimi, ABD'den İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması için baskı yapmasını istedi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, ABD yönetimi ve Kongre'nin Netanyahu'ya savaşı durdurması gerektiğini söylemesinin zamanının geldiğini belirtti. Ebu Redine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Batı Şeria'daki kamplara yönelik operasyonların gerilimi artırdığını ve barışın sağlanması için Netanyahu hükümetinin saldırıları durdurması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Filistin topraklarında kapsamlı bir ateşkes olmadan hiçbir planın sonuç vermeyeceğini ifade etti.

24.07.2024 15:18
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Filistin yönetimi, ABD'den İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik saldırıları derhal durdurması için baskı yapmasını istedi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD yönetimi ve Kongre'nin Netanyahu'ya savaşı derhal durdurması gerektiğini söylemesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik savaşı durdurmasını istemesi gerektiğinin altını çizen Ebu Redine, "Washington yönetimi gerçekten bölgede barış ve istikrar istiyorsa savaşa karşı çıkan dünyayı yanıltmak yerine Netanyahu'ya bu çağrıyı yapacaktır." dedi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarda artan can kayıplarına işaret eden Ebu Redine, şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşının yanı sıra Batı Şeria'nın Cenin, Nablus ve Tulkerim kentlerindeki kamplara yönelik cinayet, gözaltı ve altyapıyı tahrip etme operasyonları, kimseye güven ve barış getirmeyeceği gibi gerilimin daha fazla artmasına sebep olur. Dünyada ve bölgede barış ile güven istiyorsa Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması gerek. Yok olmak üzere olan fırsatın kaçırılmaması için ABD yönetimi ve Kongresinin bu savaşı durdurması gerekir."

Ebu Redine, işgal altındaki Filistin topraklarında kapsamlı bir ateşkes olmadığı sürece hiçbir planın sonuç vermeyeceğini kaydetti.

ABD yönetiminin ayrıca İsrail'e verdiği sınırsız destekleriyle Filistin halkına karşı işlenen suçlardan sorumlu olduğuna dikkati çeken Ebu Redine, Washington'ın artık Tel Aviv'i, Filistin halkına yönelik saldırı ve suçlarını durdurmaya zorlaması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli öldü, 90 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Yönetimi, ABD'den İsrail'e Baskı Yapmasını İstedi - Son Dakika

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