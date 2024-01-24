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Filistin Yönetimi, Han Yunus'taki Yerinden Edilmeleri Engellemek İçin Uluslararası Müdahale Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Filistin Yönetimi, Han Yunus'taki Yerinden Edilmeleri Engellemek İçin Uluslararası Müdahale Çağrısı Yaptı

Filistin yönetimi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus sakinlerinin zorla Refah'a göç ettirilmesini engellemek için uluslararası müdahale çağrısında bulundu. Filistin Devlet Başkanlığı, Han Yunus'ta yaşananların savaş suçu olduğunu belirterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuracaklarını açıkladı. ABD ve uluslararası topluma da İsrail'in tehcir politikalarına müdahale etme çağrısı yapıldı.

Filistin Yönetimi, Han Yunus\'taki Yerinden Edilmeleri Engellemek İçin Uluslararası Müdahale Çağrısı Yaptı
24.01.2024 - 03:11,
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Filistin yönetimi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus sakinlerinin yerinden edilerek zorla Refah'a göç ettirilmesini engellemek için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığından, Han Yunus'taki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Han Yunus'ta yaşananlarının "savaş suçu" olduğu belirtildi.

Filistin yönetiminin, "bu tehlikeli suçla yüzleşmek için acil ve olağanüstü bir oturum düzenlemesi adına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuracağı" kaydedildi.

İsrail'in, Han Yunus sakinlerinin ikamet yerlerini terk ederek Refah'a doğru gitmelerini istemesinin tehlikesine dikkat çekilen açıklamada, Han Yunus sakinlerinin çoğunun zaten İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ya da orta kesimlerinden tehcir edilen kişiler olduğu anımsatıldı.

İsrail'in bu çağrısının "sessiz kalınamaz bir savaş suçu olduğu" vurgulandı.

ABD ve uluslararası topluma "müdahale" çağrısı

Açıklamada, "İsrail'in Filistin halkını topraklarından ve vatanından tehcire yönelik niyetlerinin açıkça ortaya çıktığı ve bu durumun istenmeyen sonuçlara yol açacağı" uyarısına da yer verildi.

"İsrail'in tüm uluslararası sözleşme ve anlaşmalar ile uluslararası hukuku ihlal eden bu büyük ve tehlikeli suçu işlemesini önlemek için başta ABD yönetimi olmak üzere uluslararası toplumun derhal müdahale etmesi" çağrısının yapıldığı açıklamada, İsrail'in bölgeyi daha fazla infiale sürükleyen, acımasız saldırılarının durdurulması için ABD yönetimi ve uluslararası toplumun ciddi kararlar almasının ve harekete geçmesinin zamanının geldiği vurgulandı.

İsrail'in "bu cinnet halinde gerilimi tırmandırmasıyla soykırım operasyonları ve Filistin halkına varoluşuna yönelik tehdidinin, bölgedeki çatışma çemberinin genişlemesine yol açacağı, kontrol edilemeyecek bir yangını körükleyeceği" aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam etmesinin yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria'daki artan saldırıları ile Filistin halkı konusunda uluslararası hukuka meydan okumasının ne kendisi ne de başkalarının güvenliğini sağlayabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, barış ve güvenliğin ancak iki devletli çözüme dayalı siyasi çözümlerle sağlanabileceği vurgulandı.

İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'u geçen ay başında "savaş bölgesi" ilan etti.

Bu kararın ardından İsrail ordusu, sık sık havadan vurduğu Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'a kara saldırıları başlattı.

İsrail ordusu, 22 Ocak'tan itibaren Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ve kentteki hastanelerin çevresinde yoğun hava ve topçu saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusunun Han Yunus'a saldırılarını artırması nedeniyle binlerce Filistinli, Mısır sınırında yer alan Refah'a doğru göç etmek zorunda kalıyor.

Saldırıların Han Yunus şehir merkezinde yoğunlaşması nedeniyle çoğunluğu yerinden edilmişlerden oluşan Filistinliler bir kez daha göçe zorlanıyor.

Kaynak: AA
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