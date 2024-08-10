Filistin Yönetimi, İsrail'in Gazze'deki Katliamını Uluslararası Toplumun Başarısızlığına Bağladı - Son Dakika
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Filistin Yönetimi, İsrail'in Gazze'deki Katliamını Uluslararası Toplumun Başarısızlığına Bağladı

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'nda gerçekleştirdiği katliamın, uluslararası toplum ve kurumlarının soykırımı durdurmayı başaramamasından kaynaklandığını belirtti. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi ve suç ortaklığı yapan ülkelerin de cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

10.08.2024 18:40
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Filistin yönetimi, İsrail'in, Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'nda işlediği katliamın, uluslararası toplum ve kurumlarının soykırımı durdurmayı başaramamasından kaynaklandığını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil olmak üzere uluslararası toplum ve kurumlarının, Filistin halkına yönelik soykırımı durdurma ve bu halka uluslararası koruma sağlama konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği için bu katliamın işlendiği ifade edildi.

İsrail işgalinin yasa dışı olduğu ve insanlıkla hiçbir ilgisinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in, işlediği bu suçlardan ötürü hesap vermesi, ona suç ortaklığı yapan ülkelerin de cezalandırılması gerektiği kaydedildi.

İsrail'e dokunulmazlık verilmesi, cezalandırılmaması ve teşvik edilmesinin, işgal altındaki Filistin topraklarında daha fazla katliam işlemesine neden olacağı vurgulanırken uluslararası toplumdan ise Gazze'deki saldırıların durması için derhal harekete geçmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrailli savaş suçluları aleyhinde tutuklama emri çıkarması dahil olmak üzere hesap sorma mekanizmalarını harekete geçirmesi istendi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) aldığı kararların hayata geçirilmesi ve yasa dışı işgalci güç İsrail'in uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlanması için acilen toplanması talep edildi.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangında yandığını aktarmıştı. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Yönetimi, İsrail'in Gazze'deki Katliamını Uluslararası Toplumun Başarısızlığına Bağladı - Son Dakika

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